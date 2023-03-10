Китай планирует построить железную дорогу в Якутию
Между Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» и Китайской ассоциацией развития промышленности за рубежом подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам подготовки и реализации проекта создания нового международного транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Алексей Местников посетил Китайскую народную республику в составе делегации с участием представителя Республики Саха (Якутия) в Торговом представительстве Российской Федерации в КНР Степана Андреева и эксперта, управляющего партнера ООО «ИнтелКонсалтинг» Виктора Разбегина, сообщает пресс-служба компании.
По информации Алексея Местникова основной целью рабочего визита стало обсуждение заинтересованности КНР в реализации проекта международного мультимодального транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали Мохэ (КНР) – Джалинда – Сковородино –Нижний Бестях - Магадан и в экспортном потенциале Республики Саха (Якутия).
В ходе рабочего визита проведены совещания с китайскими партнерами в Канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Хэйлунцзян в Харбине, руководством района Большой Хинган и Народного правительства г. Мохэ, Акционерной компании «Китайская железнодорожная проектная группа» China Railway Design Group Co., China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), а также в Китайской Ассоциации развития предприятий за рубежом в Пекине.
Участники делегации изучили также возможности китайской стороны по развитию приграничной с Россией транспортной инфраструктуры и ознакомились с транспортно-логистическими схемами КНР.
Между Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» и Китайской ассоциацией развития промышленности за рубежом (CODA) подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам подготовки и реализации проекта создания нового международного транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали Мохэ (КНР) - Джалинда - Сковородино - Якутск (Нижний Бестях) - Магадан (порт) с железнодорожным пограничным переходом через р. Амур (Хэйлунцзян) в пределах своей компетенции.
«Участники с китайской стороны имеют потенциальный интерес к созданию международного транспортного коридора и подтвердили высокую заинтересованность в перевозках по планируемому транспортному коридору грузов с территории Республики Саха (Якутия), в частности, угля, СПГ, леса, железной руды. Они выразили готовность развивать свою транспортную инфраструктуру на приграничной с Россией территории. По итогам рабочих встреч будет подписан ряд протоколов, направленных на координацию совместных действий по реализации проекта нового международного транспортного коридора» - подвел итоги рабочей поездки Алексей Местников.
Стороны договорились о продолжении деловых контактов.