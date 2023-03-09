Китай нанес на карты свои исторические земли, перешедшие России в 1860 году
Министерство природных ресурсов Китая опубликовало рекомендованную к тиражированию карту, на которой российские города носят и китайские названия. Так, остров Сахалин звучит, как «Куедао»
Министерство природных ресурсов Китая опубликовало рекомендованную к тиражированию карту, на которой российские города носят и китайские названия.
Неприятную со всех точек зрения новость для России публикует в своем канале известный блогер Владимир Стечкин: он обнаружил на официальном сайте правительства Китая распоряжение Министерства природных ресурсов КНР о распространении «Норм отображения содержимого в открытых картах» от 06.02.2023 года. Приграничным российским городам там даны наряду с российскими и китайские названия.
Так, остров Сахалин звучит, как «Куедао», а города: Благовещенск -- «Хайланьпао», Владивосток - «Хайшэньвай», Уссурийск -- «Шуанчэнцзы», Хабаровск -- «Боли».
Все эти территории, напомним, отошли к Российской империи в XIX веке, поскольку тогдашний Китай, которым руководила династия Цин, был настолько ослаблен внутренними и внешними противоречиями, что управлять ими не мог.
Но и это еще не все: на карте, которая рекомендована Министерством к тиражированию и продаже, сиреневым цветом отмечены границы «исторических» территорий Китая, а красным – современные границы.
Стечкин, комментируя эту ситуацию, считает, что хотя Китай и не является врагом России, но не является он и ее союзником в сложной для России ситуации. Он просто использует нашу страну в качестве в рамках своего противостояния с Америкой, примерно так же, как Америка используют Украину в качестве инструмента для борьбы с Россией.
По мнению блогера, Китай готовится, таким образом, к наихудшему развитию событий, включая утрату Россией своих территорий.
Напомним, что в ХХ веке Китай уже предпринимал попытки забрать «свое», устраивая приграничные военные провокации, в том числе, и на острове Даманский, на реке Уссури, разделяющей две страны. К тому же, очень многие китайцы до сих пор уверены, что в свое время Российская империя отторгла китайские территории силой.
Поскольку в СМИ и социальных сетях ходят упорные слухи о скором визите китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, ситуация с картами принимает особенно пикантный характер.