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Азия
26 августа 2022, 15:59

На Тайвань прибыл еще один представитель США не смотря на протесты Китая

Сенатор США Марша Блэкберн встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь на территории острова. На встрече она заявила, что «свободолюбивые страны поддерживают Тайвань в его стремлении сохранить свою независимость и свободу»

На Тайвань прибыл еще один представитель США не смотря на протесты Китая

Сенатор США Марша Блэкберн встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь на территории острова. Она заявила, что будет продолжать поддерживать Тайвань, поскольку напряженность в отношениях с Китаем нарастает после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Об этом пишет Kyodo News.

По словам Марши Блэкбэрн, важно, чтобы «свободолюбивые страны поддерживали Тайвань в его стремлении сохранить свою независимость и свободу».

«Коммунистический Китай не позволит мне отвернуться от острова», — заявила сенатор, представляющий штат Теннесси.

В заявлении, опубликованном в тот же день, она указала, что ее поездка на встречу с лидерами Тайваня служит целям «продвижения и укрепления партнерских отношений», а регулярные визиты на высоком уровне в Тайбэй являются «давней политикой США».

Президент Тайваня Цай Инвэнь поблагодарила сенатора за то, что она прибыла в «ключевой момент», заявив, что недавняя череда визитов американских общественных деятелей на Тайвань является твердой демонстрацией поддержки, которая «укрепила решимость Тайваня защищать себя».

Ранее 14 августа остров посещала делегация американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки. Они также встретились с Цай Инвэнь.

Напряжение в отношениях между США и Китаем усилилось в период президентства Дональда Трампа, который ввел пошлины на импорт из КНР. Джо Байден продолжил политику давления на Китай, публично поддержав Тайвань, который китайские власти считают частью своей территории.

Последнее обострение отношений между двумя странами вызвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Пекин заявил о «крупной эскалации». В Белом доме заверили, что не намерены создавать кризисную ситуацию и не стремятся к конфликту с Китаем и «бряцанию оружием».

После визита Пелоси Китай объявил учения в море в районе Тайваня. Представители Минобороны страны назвали военные тренировки сдерживающей мерой против США, которые «используют тайваньский вопрос для влияния на КНР».

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