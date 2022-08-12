Индийские банки отказались присоединяться к российскому аналогу SWIFT
Попытка российских чиновников и банкиров договориться с властями Индии о расчетах в национальных валютах в обход глобальной финансовой системы зашла в тупик
Попытка российских чиновников и банкиров договориться с властями Индии о расчетах в национальных валютах в обход глобальной финансовой системы зашла в тупик.
Индийские банки не желают подключаться к российскому аналогу SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, сообщает Economic Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам одного из них, топ-менеджера крупного индийского банка, вопрос обсуждался на встрече банкиров двух стран в среду. Российская сторона предложила объединить национальный аналог SWIFT с индийской системы межбанковских платежей (SFMS), чтобы проводить платежи в рупиях и рублях.
Но индийские банкиры отвергли эту идею, поскольку увидели риск, что ее сочтут попыткой обойти санкции США, рассказал источник ET.
Сейчас в России нет не попавшего под санкции банка, который имел бы офис в Индии. Те же, что находятся вне санкций, по-прежнему могут использовать SWIFT. Но если такой банк в конечном итоге окажется в санкционных списках, ему потребуется как-то доносить финансовую информацию до индийских контрагентов, и в Москве полагают, что интеграция платежных систем - наилучший способ решить эту задачу.
Но это «может расцениваться как нарушение санкций», поясняет индийский банкир. В этом случае индийские банки могут оказаться под угрозой вторичных мер, и такой риск нести не желают. Работать с мелкими российскими банками через мост СПФС-SFMS в Индии также опасаются, так как они могут попасть под санкции в будущем, пишет ET.
Ряд индийских банков обратились в ЦБ, чтобы получить разрешение на открытие счетов, необходимых для платежей в рупиях и рублях. Но регулятор медлит. «Пока неясно, получил ли хотя бы кто-то такое разрешение», - говорит источник ET.
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию после начала войны в Украине, предложив местным НПЗ скидки, достигавшие 30 долларов за баррель. Объем поставок подскочил более чем в 20 раз - с 30 тысяч баррелей в сутки в январе до 630 тысяч в начале августа.
Но переводить торговлю преимущественно нацвалюты власти пока не решаются, а первые «блины» выходят комом. В июне рупиями с конвертацией в рубли индийская Indian Potash пыталась расплатиться за партию удобрений от Белорусской калийной компании (БКК). Платеж завис в Сбербанке после того, как тот был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций ЕС.