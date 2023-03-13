Фильм «Навальный» получил «Оскар»
Картина канадского режиссера Дэниела Роэра рассказывает о событиях, которые происходили с лета 2020 года, когда российского политика Алексея Навального отравили ядом «Новичок», по январь 2021-го, когда он решил вернуться в Россию после лечения в Германии
Фильм «Навальный» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм», сообщается в Twitter Американской киноакадемии.
Картина канадского режиссера Дэниела Роэра рассказывает о событиях, которые происходили с лета 2020 года, когда российского политика Алексея Навального отравили ядом «Новичок», по январь 2021-го, когда он решил вернуться в Россию после лечения в Германии.
Биографический фильм был снят компаниями HBO Max и CNN Films. Его премьера состоялась 25 января 2022 года на фестивале Sundance в США. Ранее 19 февраля этого года картина получила премию BAFTA как лучшее документальное кино.
На 95-ю церемонию вручения премии «Оскар», которая проходила в Лос-Анджелесе в театре Dolby, приехала семья Навального — жена Юлия и дети Дарья и Захар. «Мой муж находится в тюрьме просто за то, что говорил правду. Мой муж находится в тюрьме просто за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты окажешься на свободе, и наша страна будет свободной. Оставайся сильным, моя любовь», – сказала Юлия Навальная, получая награду.
Навальный находится в колонии с февраля 2021 года, когда суд изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Также летом 2022 года политику дали девять лет строго режима по делу о мошенничестве. После этого Навального перевели в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области. Осенью 2022 года на Навального завели уголовное дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма.
Также на награду за лучший документальный фильм в этом году боролись картины «Все, что дышит» (режиссер Шонак Сен), «Вся красота и кровопролитие» (Лора Пойтрас), «Огонь любви» (Сара Доса) и «Дом из осколков» (Симон Леренг Вильмонт).