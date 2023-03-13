Меню
Америка
RU / EN
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
Америка
13.03.2023 12:44

Фильм «Навальный» получил «Оскар»

Картина канадского режиссера Дэниела Роэра рассказывает о событиях, которые происходили с лета 2020 года, когда российского политика Алексея Навального отравили ядом «Новичок», по январь 2021-го, когда он решил вернуться в Россию после лечения в Германии

Фильм «Навальный» получил «Оскар»

Фильм «Навальный» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм», сообщается в Twitter Американской киноакадемии.

Картина канадского режиссера Дэниела Роэра рассказывает о событиях, которые происходили с лета 2020 года, когда российского политика Алексея Навального отравили ядом «Новичок», по январь 2021-го, когда он решил вернуться в Россию после лечения в Германии.

Биографический фильм был снят компаниями HBO Max и CNN Films. Его премьера состоялась 25 января 2022 года на фестивале Sundance в США. Ранее 19 февраля этого года картина получила премию BAFTA как лучшее документальное кино.

На 95-ю церемонию вручения премии «Оскар», которая проходила в Лос-Анджелесе в театре Dolby, приехала семья Навального — жена Юлия и дети Дарья и Захар. «Мой муж находится в тюрьме просто за то, что говорил правду. Мой муж находится в тюрьме просто за то, что защищал демократию. Алексей, я мечтаю о дне, когда ты окажешься на свободе, и наша страна будет свободной. Оставайся сильным, моя любовь», – сказала Юлия Навальная, получая награду.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года, когда суд изменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Также летом 2022 года политику дали девять лет строго режима по делу о мошенничестве. После этого Навального перевели в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области. Осенью 2022 года на Навального завели уголовное дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма.

Также на награду за лучший документальный фильм в этом году боролись картины «Все, что дышит» (режиссер Шонак Сен), «Вся красота и кровопролитие» (Лора Пойтрас), «Огонь любви» (Сара Доса) и «Дом из осколков» (Симон Леренг Вильмонт).

Материалы по теме
Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию «Оскар»
Американская киноакадемия признала лучшим фильмом 2018 года «Зеленую книгу»
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на премию «Оскар»
Сейчас на главной
Губернатор Бали предложил ужесточить визовый режим для россиян и украинцев из-за их поведения
Бали
Губернатор Бали предложил ужесточить визовый режим для россиян и украинцев из-за их поведения
Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу однократных туристических виз по прибытии туристам из России и с Украины из-за нарушений визового режима
Сбербанк предупредил клиентов о случаях мошенничества с обвинениями в госизмене
телефонные мошенники
Сбербанк предупредил клиентов о случаях мошенничества с обвинениями в госизмене
В феврале зампредправления Сбера сообщал, что до 95% всех звонков от мошенников поступают с территории Украины, а «столицей» телефонного мошенничества он второй год подряд назвал Днепр
Суд в Эстонии арестовал трех политиков по подозрению в «установлении связей» с Россией
Эстония
Суд в Эстонии арестовал трех политиков по подозрению в «установлении связей» с Россией
Харьюский уездный суд в Эстонии на два месяца арестовал лидера общественного движения Koos Айво Петерсона и, по предварительной информации, двух его соратников
В Боснии зазвучали грузинские мотивы
Республика Сербская
В Боснии зазвучали грузинские мотивы
Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик объявил о скором принятии в республике закона об иностранных агентах. Согласно этому закону, иностранными агентами будут объявлены все местные НКО, получающие финансирование из-за рубежа
Индия согласилась на соблюдение санкции против России
Индия
Индия согласилась на соблюдение санкции против России
В рамках встречи министров стран G-20 в Дели индийские власти обсудили этот вопрос с коллегами из США и других стран G-7. Представители западных стран остались довольны результатами переговоров
Дания в начале мая передаст Украине первый танк Leopard 1
Первый танк Leopard 1 из 100 обещанных Данией, Нидерландами и Германией, прибудет в Украину в начале мая, передает TV2 слова исполняющего обязанности министра обороны Дании Троельса Лунда Поульсена
В Париже во время марша против пенсионной реформы произошли беспорядки
франция
В Париже во время марша против пенсионной реформы произошли беспорядки
Во Франции прошли очередные общенациональные митинги и шествия противников пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет
Китай опередил Россию в гиперзвуковом оружии
Китай
Китай опередил Россию в гиперзвуковом оружии
США еще не объявили о введении в эксплуатацию своего гиперзвукового оружия, однако вкладывают большие средства, чтобы сократить отставание от Москвы и Пекина. ВВС, флот и армия разрабатывают отдельные системы
Забытые «Алёшки»
пропаганда
Забытые «Алёшки»
Война в Украине дала российской пропаганде не так много образов и символов, которые она эксплуатирует, чтобы воодушевить население и армию на победу. Среди них — «бабушка с советским флагом»; 10-летний мальчик Фёдор; мальчик Алёшка из белгородского села ...
Китай планирует построить железную дорогу в Якутию
Между Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» и Китайской ассоциацией развития промышленности за рубежом подписан меморандум о сотрудничестве по вопросам подготовки и реализации проекта создания нового международного транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали
Туман войны и климат мнений
соцопросы
Туман войны и климат мнений
Февральские волны опросов «Левада-центра» и независимого проекта Russian Field показывают, что в последние месяцы уровень декларативной поддержки военных действий в Украине среди россиян несколько вырос, равно как и представление об успешности хода «специальной операции»
В Финляндии возбудили 340 дел об обходе санкций против России
финляндия
В Финляндии возбудили 340 дел об обходе санкций против России
Финская таможня сообщила о возбуждении 340 дел о нарушении санкционного законодательства ЕС в отношении России, около половины из них направлены против физических лиц, у всех подозреваемых «имена русского происхождения»
Российские художники уходят в подполье, как в СССР
цензура
Российские художники уходят в подполье, как в СССР
Российская армия планомерно уничтожает культурные объекты в Украине, пытаясь разрушить национальную идентичность соседнего народа. А в самой России власти борются с отечественной культурой
Китай нанес на карты свои исторические земли, перешедшие России в 1860 году
Министерство природных ресурсов Китая опубликовало рекомендованную к тиражированию карту, на которой российские города носят и китайские названия. Так, остров Сахалин звучит, как «Куедао»
Число россиян иммигрирующих в Аргентину выросло в четыре раза
Аргентина
Число россиян иммигрирующих в Аргентину выросло в четыре раза
Всего с начала прошлого года в страну въехало более 22 тысячи граждан России. Около 60% из них уже уехали, данных о том, куда они отправились, нет. Однако остальные пока остаются в Аргентине
Князь Гнидон
Александр Лукашенко
Князь Гнидон
Александр Лукашенко очень любит две вещи: вранье и подзаборную лексику. А когда он находится в состоянии экзальтации, он их всегда объединяет. И получаются выступления, которые потом со всех сторон рассматривают и пытаются анализировать эксперты
Не мобилизирующая паутина
пропаганда
Не мобилизирующая паутина
Эксперты Atlantic Council восстановили картину «перекрестного опыления» крупнейших прокремлевских информационных ресурсов, позволяющего повышать убедительность и продвигать основные антиукраинские и антизападные нарративы, ставшие идеологическим оправданием войны
Министр обороны Польши заявил, что комплексы Patriot уже прибыли в Украину
Благодаря Польше Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot и первые танки Leopard, сообщил глава польского Минобороны Мариуш Блащак. Их количество он не назвал