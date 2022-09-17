США не видят у России намерений вести переговоры с Украиной
В Белом доме считают, что Москва не выдвигала «серьезных предложений» о переговорах с Украиной и не собирается отводить войска - вопреки заявлениям Путина
В Белом доме считают, что Москва не выдвигала «серьезных предложений» о переговорах с Украиной и не собирается отводить войска - вопреки заявлениям Путина накануне о том, что Россия стремится прекратить «конфликт» как можно быстрее, рассказала заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Дождю.
«Я не слышала о серьезном предложении переговоров от России. Мы все еще видим, что российские войска наступают или пытаются наступать в отдельных частях Украины», - сказала Нуланд.
По ее словам, Россия пытается обеспечить подкрепление своим войскам даже несмотря на потерю 200 танков, перешедших украинской стороне во время боев под Харьковом и при том, что российские военные оказались «загнаны в ловушку» украинскими силами.
«Если он думает о своей стране, если он думает о будущем России, Путин мог бы закончить все завтра же», - убеждена Нуланд, которая считает, что для окончания войны Путин должен вывести войска с российской территории.
Накануне Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди говорил, что Россия стремится к тому, чтобы прекратить «конфликт в Украине» как можно быстрее, но украинская сторона отказывается от переговоров. «Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. Только, к сожалению <...> руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», - сказал Путин.