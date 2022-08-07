CBS выпустил фильм о пропаже западного оружия в Украине. Эксперты его раскритиковали
Телеканал CBS выпустил документальный фильм, главная мысль которого заключается в том, что западное оружие, поставляемое в Украину, не доходит до фронта. Эксперты и журналисты подвергли работу жесткой критике, а один из участников съемок заявил о манипуляции фактами.
О чем рассказал CBS
В фильме журналист Адам Ямагучи едет по Украине с волонтерами некоммерческой организации Blue-Yellow. Они доставляют в страну бронежилеты, дроны, каски, оптические прицелы и тепловизоры. Руководитель НКО Джонс Оман пожаловался корреспонденту, что им приходится обходить бюрократию и преодолевать коррупцию.
«Каждый день политики и олигархи играют в силовые игры», — сказал глава волонтерской организации.
На сайте CBS опубликовали больше подробностей разговора с Оманом. Оказалось, что, по его подсчетам, лишь 30% военной помощи достигает фронта.
«После того как оружие пересекает украинскую границу, что-то происходит», — цитируют его журналисты телеканала.
Тезис о пропаже оружия подчеркивает и сам журналист Адам Ямагучи. По его словам, в том, что не вся военная помощь достигает военных, виноваты разброс линии фронта и регулярно меняющиеся условия. Коррупцию он тоже упомянул.
«Некоторые утверждают, что оружие либо накапливается на складах, либо попадает на черный рынок — индустрия процветает в условиях коррупции постсоветской Украины», — заявил журналист CBS.
Мысль развивает ветеран морской пехоты США Энди Милбурн, который остался в Украине, чтобы тренировать солдат. По его словам, страна — это «черная дыра» для оружия: все потому, что маршруты транспортировки сложно отследить.
«Если нет надзора, значит, оружие пропадает», — указывает военный.
Старший кризисный советник Amnesty International Донателла Ровера заявила, что у организации нет данных о поставках оружия. Она также выступает за установление надзорного механизма.
«Не только правильно задавать сейчас такие вопросы — это необходимо. Потому что если мы посмотрим, было много различных примеров — Афганистан, Ливия, Ирак. Ситуации, где оружие, которое поставлялось с определенной целью в определенное время, попадало в чужие руки», — сказала она.
В качестве примера она привела ситуацию, во время которой ИГ смог захватить склад с оружием, поставлявшимся для борьбы с террористической организацией.
За что критикуют фильм
После публикации фильма на CBS обрушился шквал критики. Эксперты и журналисты указали, что задавать вопросы про оружие сотрудникам Amnesty International некорректно, поскольку правозащитники и не должны знать таких деталей.
«Вы берете интервью по отслеживанию оружия у эксперта по правам человека. Что это за журналистика?» — спрашивает журналистка Ника Мелкозерова, которая специализируется на освещении войны в Украине.
«Может ли исследователь амнистии сказать, что “нет способа” отследить это оружие? Откуда ей знать?» — указывает ее коллега Том Матч.
Матч также напомнил, что недавно Amnesty International опубликовала доклад о военных преступлениях в Украине. Правозащитники заявили, что и Россия, и Украина нарушают правила ведения войны. За это украинские власти и общественные деятели раскритиковали организацию. Они подчеркнули, что ставить знак равенства между агрессором и жертвой невозможно.
Организация Blue-Yellow выпустила заявление, в котором говорится, что CBS вел съемки на восьмой неделе войны. С того момента логистика, из-за которой и возникали проблемы с поставками вооружений, значительно улучшилась. Волонтеры также указали, что слова их руководителя Джонса Омана вырваны из контекста.
«Когда он говорил о 30%, он оценивал эффективность помощи солдатам. Он ни в коем случае не имел в виду, что экипировку продают на черном рынке или просто крадут», — подчеркивают волонтеры Blue-Yellow.
Представители организации также предупредили, что информацию CBS могут использовать в качестве пропаганды против Украины. Это уже происходит: ТАСС, RT, БЕЛТА выпустили материалы с заголовками вроде «Большая часть военной помощи Запада Украине не доходит до конечных пунктов назначения».
Центр стратегических коммуникаций при Министерстве информационной политики Украины также раскритиковал фильм CBS. В организации заявили, что чиновники США не сомневаются в добросовестности использования оружия. За поставками следит европейский центр EUCOM в немецком Штутгарте. Кроме того, Украина подключилась к системе LOGFAS, которая отслеживает использование оружия в странах НАТО, в том числе в США.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия стремится дискредитировать страну в глазах Запада, говоря о «черном рынке оружия». По его мнению, РФ хочет остановить поставки вооружений.
«Но доказательств за полгода нет. Это война в прямом эфире, где все видно: итог, учет и контроль», — подчеркнул представитель украинской власти.
«Проблемы есть»
Россия напала на Украину рано утром 24 февраля. К настоящему моменту российские войска контролируют Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области лишь частично. Несмотря на это, российские власти планируют присоединить через «референдум» все территории. По данным «Медузы», из них составят отдельный федеральный округ.
После начала войны западные страны организовали поставки гуманитарной помощи, амуниции и тяжелого вооружения Украине. К примеру, США передали военным страны высокоточные реактивные системы залпового огня HIMARS. Польша отправила 240 советских танков Т-72, Великобритания — комплексы Starstreak.
С поставками есть проблемы. Например, не все западные страны оперативно выполняют свои обязательства. Остаются недостатки в логистике, из-за чего амуниция и другая помощь не всегда оперативно достигает фронта, следует из заявления организации Blue-Yellow.
Вместе с этим известно, что тезис о контрабанде оружия распространяют российские власти. О том, что вооружение может попасть на черный рынок, объявлял также Европол. Однако организация подчеркивала, что речь идет об опасениях, а не о свершившихся случаях.