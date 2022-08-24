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Африка
24 августа 2022, 13:45

Египет согласился на переговоры о выплатах родственникам жертв катастрофы А321

Раньше египетские власти не только не признавали произошедшее актом терроризма, но и утверждали, что доказательств того, что на борту находились россияне, нет

Египет согласился на переговоры о выплатах родственникам жертв катастрофы А321

Адвокаты, представляющие интересы родственников россиян, погибших в 2015 году после крушения над Синайским полуостровом российского пассажирского авиалайнера А321 компании «Когалымавиа», побывали в Каире на первом туре переговоров с египетскими властями о возможности выплаты компенсаций. По их данным, в ближайшее время, скорее всего, пройдет обсуждение сумм, которые могли бы устроить обе стороны.

Отмечается, что раньше египетские власти не только не признавали произошедшее актом терроризма, но и утверждали, что доказательств того, что на борту находились россияне, нет.

При этом в ноябре 2015 года глава ФСБ Александр Бортников доложил, что причиной катастрофы A321, в результате которой погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа, стало срабатывание заложенного на борту самодельного взрывного устройства. Владимир Путин пообещал найти и «покарать» всех причастных к подрыву самолета террористов. Отрицание факта теракта и несоблюдение норм безопасности властями Египта стало причиной запрета Россией чартерных полетов на египетские курорты, который был снят в ноябре 2021 года.

В России близкие погибших получили от авиакомпании и местных властей в среднем по 3 млн рублей компенсации. 30 семей с такими суммами не согласились и подали в суды Каира иски к премьеру Египта Шерифу Исмаилу (ушел в отставку в июне 2018 год) и трем бывшим министрам (внутренних дел, финансов и авиации), обвинив их в преступной халатности. Возможную сумму компенсаций за халатность чиновников предполагалось рассчитать в ходе судебного процесса.

В конце концов представители Египта пошли на переговоры с представителями родственников погибших. Но пока, отмечает издание, с египетской стороны поступили весьма скромные предложения по сумме компенсации.

Вторую группу исков 30 семей родственников погибших подали в Египте к уже обанкротившейся «Когалымавиа» и «Ингосстраху» как страховщику. В исковых заявлениях каждая из семей требовала по $3 млн.

Адвокаты семей Михаил Загайнов и Давид Кухалашвили отметили, что изначально претензии были отклонены, но сейчас они или проходят обжалование в апелляционной инстанции, или рассматриваются заново.

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