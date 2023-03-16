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Украина
16.03.2023 21:48

На Украину прибыли первые французские бронеавтомобили AMX-10 RC

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые бронеавтомобили AMX-10 RC прибыли в Украину. Количество единиц техники он не назвал, однако добавил, что некоторые из них уже «ушли на передовую»

На Украину прибыли первые французские бронеавтомобили AMX-10 RC

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые бронеавтомобили AMX-10 RC прибыли в Украину. Количество единиц техники он не назвал, однако добавил, что некоторые из них уже «ушли на передовую».

Как передает Le Figaro, господин Лекорню планирует обсудить с французским президентом Эмманюэлем Макроном возможность отправки второй партии бронеавтомобилей.

Франция объявила о решении отправить AMX-10 RC на Украину 19 февраля. Тогда говорилось, что первые танки прибудут в Украину уже к концу месяца. Длительность отправки Себастьян Лекорню объяснил обучением украинских военных использованию бронеавтомобилей. Франция стала первой страной, которая объявила о готовности поставить Украине танки западного производства.

По данным Минобороны Франции, AMX-10 RC мобильны, мощно вооружены и обеспечивают защиту от огня легкой пехоты. Их боевой вес составляет 20 тонн. AMX-10 RC используются для вооруженной разведки и атак на танки противника.

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