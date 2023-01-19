Правительство Украины внесло в Верховную раду закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата
Сейчас в Украине существует несколько православных церквей, в том числе УПЦ, которая в мае 2022 года провела собор и заявила о независимости от Московского патриархата
Правительство Украины внесло в Верховную раду закон о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Поправки, по словам Мельничука, сделают невозможной «работу в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины».
Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Сейчас в Украине существует несколько православных церквей, в том числе УПЦ, которая в мае 2022 года провела собор и заявила о независимости от Московского патриархата, и ПЦУ (Православная церковь Украины).
Ранее Зеленский заявил, что в Украине намерены запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. В конце 2022 года СБУ провела обыски в храмах разных областей Украины, правительство страны ввело санкции против иерархов УПЦ, а церковное руководство лишило сана нескольких священнослужителей.