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Украина
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Украина
25 августа 2022, 00:04

Прокуратура арестовала отели в Киеве и Львове, принадлежащие россиянам

Суд арестовал помещение двух сетевых гостиниц в Киеве и Львове общей площадью 30 000 кв. м и стоимостью 1 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора

Прокуратура арестовала отели в Киеве и Львове, принадлежащие россиянам

Cуд арестовал помещение двух сетевых гостиниц в Киеве и Львове общей площадью 30 000 кв. м и стоимостью 1 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Сеть гостиниц принадлежит предприятию, бенефициарными владельцами которого являются граждане РФ, говорят в Офисе генпрокурора. «Служебные лица предприятия, занимающегося управлением гостиницами, подделали официальные документы, таким образом получив контрольный пакет акций сети отелей», – говорится в сообщении.

Помимо недвижимости суд арестовал корпоративные права предприятия, которому принадлежит сеть гостиниц, на общую сумму 100 млн грн. Разрешается вопрос о передаче арестованного в управление АРМА.

Как сообщил источник «Интерфакс-Украина» в правоохранительных органах, речь идет о сети гостиниц Premier. В центре Львова арестовано помещение отеля Premier Hotel Dnister (четыре звезды, 164 номера), а в Киеве – Premier Hotel Lybid (три звезды, 274 номера), который временно закрыт. По данным YouControl, Dnister в 2020-м получил выручку в сумме 23,5 млн грн, в 2019-м – 74,3 млн. По Lybid данных нет.

Сеть Premier Hotels and Resorts подконтрольна финансово промышленной группе VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова. Однако, согласно данным YouControl, управляющая сетью фирма – «Восточно-европейская гостиничная компания» – принадлежит кипрскому оффшору «Пумори энтерпрайзес инвестментс лтд». Ее бенефициарка – гражданка Франции Наталья Селиванова. По данным YouControl, она также владелица электрометаллургического завода «Днепроспецсталь», который тоже контролирует группа VS Energy. Как выяснила программа « Схемы» , Селиванова – гражданская жена Михаила Воеводина.

В сети Premier 14 отелей категории 3-5 звезд, говорится на официальном сайте. Они расположены в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Сумах, Херсоне, Почаеве, Полянице (Буковеле), Александрии (Кировоградская обл.) и Мишкольце (Венгрия). Общий номерной фонд сети составляет более 2100 номеров. Наиболее известная гостиница группы – пятизвездочный Premier Palace Hotel, расположенный в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко. Его выручка, по информации YouControl, в 2020-м составила 120 млн грн, в 2019-м – 274,3 млн. грн.

Кроме гостиничных активов и завода «Днепроспецсталь», VS Energy в Украине принадлежит пять облэнерго : «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житопроизводлэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго». Ими управляет компания ВС Энерджи Интернейшнл Украина (VS Energy). Владельцы юрлица-граждане ЕС. Среди них – латвиец Уиллис Дамбинс, который, по данным YouControl, в 2016 году был бенефициаром «Восточно-европейской гостиничной компании».

Александр Бабаков – заместитель председателя Государственной думы РФ. Состоит под санкциями США, ЕС и Украины. 14 апреля 2022 года Минюст США обвинил Бабакова в сговоре с целью влияния на американскую политику и уклонение от санкций. Гинер – президент находящегося под санкциями США российского клуба ЦСКА.

У национального агентства «АРМА», куда могут передать имущество «Восточно-европейской гостиничной компании», в управлении более 30 000 активов . В АРМА также передали немало отелей: Турист и Дружба в Киеве; санаторий «Жовтень» в Конча-Заспе, одесский санаторий «Куяльник», «Моршинский» во Львовской области и «Поляна» на Закарпатье; спортивные комплексы, в том числе здание, в котором расположен Kyiv Sport Club.

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