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Авторская колонка
13.04.2023 14:21
Виталий Портников: Эффект «Вагнера»
Портников Виталий

Советский и украинский журналист, писатель и публицист, телеведущий

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Виталий Портников: Эффект «Вагнера»

Виталий Портников: Эффект «Вагнера»

Кошмар, который мы в очередной раз пережили, столкнувшись со зверством, - кошмар закономерный. Я даже не буду утверждать, что это Путин создал криминальное государство, которое не гнушается вербовать откровенных бандитов ради оккупации другой страны. Чекисты никогда не отказывались от союза с бандитами, да и сами, собственно, всю историю своего ведомства были бандитами в штатском, не сильно отличаясь от бандитов в погонах. Просто Путин понял, что союз с криминалом можно сделать частью государства. Так появился "Вагнер".

Думаю, если бы наемники пригожинской мафии присылали нам видео о своих зверствах из тех африканских стран, где они окопались, мы бы еще и не то увидели. Но там видео о зверствах снимать - и, что самое важное, публиковать - необязательно. А здесь гордость преступника за то, что ему дозволено все, прорвалась наружу. И многие уже пытаются найти этому логическое объяснение: хотят запугать украинцев перед наступлением, хотят спровоцировать врага на аналогичные преступления, хотят показать российским солдатам, что в плен сдаваться нельзя... Но для бандитов и их пропагандисткой обслуги все это слишком сложные материи. Просто казнь - это круто. Это то, чем можно гордиться. Всех убьем, ограбим, изнасилуем, обезглавим. Как мы любим.

Поэтому не нужно усложнять. Мы имеем дело со злом в чистом виде, которое не понимает, как на самом деле будут реагировать на его "подвиги" вменяемые люди. Неслучайно даже Пескову пришлось выдавить из себя слова об ужасном видео. Не потому, что оно ему не нравится. А потому, что советская и российская пропаганда десятилетиями уверяла мир, что подобные зверства творят то афганские талибы, то чеченские моджахеды, то боевики ИГИЛ. И тут мы увидели талиба, моджахеда и игиловца в одном - российском - лице. Как неудобно вышло-то.

А потому что не нужно освобождать из тюрем убийц, маньяков и насильников и посылать их на фронт. А потому что не нужно превращать в убийц, маньяков и насильников обычных людей, отправляя их на войну в качестве "пушечного мяса" для Путина. А потому что еще до начала этой войны можно было понять - с каждым ее днем русский народ будет терять человеческий облик, лишаться остатков совести и здравого смысла.

Да, конечно, для украинского народа это не братоубийственная война, а война с агрессором. Но фокус-то в том, что для русского народа это - братоубийственная война. Каждый день пропаганда талдычит ему, что Украина - братская страна, при каждом удобном случае Путин напоминает ему, что украинцы - те же русские. И каждый день русский народ в лице своих солдат и бандитов убивает, калечит, насилует и пытает тех, кого считает братьями. Ну и где брат твой Авель, Каин? Зачем ты отрезал ему голову?

По материалам издания GRANI.ORG

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