На крыши зданий в центре Москвы установили военную технику
В Москве на административное здание в Тетеринском переулке и на здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной установили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1»
В Москве на административное здание в Тетеринском переулке и на здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной установили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», передают телеграм-каналы «Военный осведомитель», «Romanov Лайт», «Записки ветерана» и зарубежные OSINT-эксперты Майкл Боровиц и Оливер Александер. На публикации обратило внимание «Агентство».
Издание уточняет, что система ПВО «Панцирь С-1» предназначена в том числе для защиты от беспилотников. Их установка может быть связана с атаками по военным объектам в Рязанской и Саратовской областях. Как пишет «Агентство», эти удары показали, что украинские беспилотники могут долетать до Москвы.
Ранее на этой неделе в телеграм-каналах также появились фотографии комплексов ЗРК С-400 возле нацпарка «Лосиный остров» и на опытных полях Тимирязевской академии. По информации «Сирены», в «Лосином острове» вырубили деревья, чтобы создать площадку для зенитных ракетных комплексов.