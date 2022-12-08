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08.12.2022 17:44

Доля китайских машин на российском рынке достигла 30%

Данные российского аналитического агентства Автостат, предоставленные Рейтер, свидетельствуют о том, что в ноябре продажи легковых автомобилей китайских брендов составили 16.138 штук против 8.235 в январе

Доля китайских машин на российском рынке достигла 30%

Покидая российский автомобильный рынок, западные автопроизводители расчищают путь для китайских автоконцернов, чья доля на рынке по итогам ноября уже превысила 30%, пишет издание The Moscow Times.

Данные российского аналитического агентства Автостат, предоставленные Рейтер, свидетельствуют о том, что в ноябре продажи легковых автомобилей китайских брендов составили 16.138 штук против 8.235 в январе, а рыночная доля за счет снижения продаж автомобилей других брендов увеличилась с 9,6% до 31,3%.

Большинство западных автопроизводителей, которые с 2000-х годов строили в России заводы и боролись за доли рынка, рассчитывая на его рост, остановили производство и прекратили поставки комплектующих и автомобилей после того, как Россия начала военное вторжение в Украине 24 февраля.

На возникший из-за этого дефицит и рост цен рынок отреагировал резким падением, которое в мае достигало 83,5%, а в ноябре, по итогам 11 месяцев составило 61,6%.

Автомобили западных брендов почти не производятся и мало импортируются, поэтому рынок уже делят между собой российский и китайский автопром, говорит аналитик автомобильного рынка Владимир Беспалов.

При этом если российские автомобили удовлетворяют спрос в начальном ценовом сегменте - около 1,5 миллиона рублей, то китайские занимают нишу западных - 2,5 миллиона рублей и дороже.

Кроме того, китайский автопроизводитель может стать крупным поставщиком автомобилей под российским брендом Москвич, которые Россия начала собирать в начале декабря из комплектующих, поставляемых, по словам источников, автоконцерном JAC.

На первом этапе на московском заводе, который был куплен у покинувшего рынок французского автоконцерна Renault за символический рубль, будут собираться машины «восточного партнера», по технологии DKD, которая предполагает сборку автомобилей из полностью готовых машинокомплектов, говорил автопроизводитель. В 2023 году Москвич планирует довести объем производства до 50.000 машин.

Если изменений не будет, китайские машины, включая Москвич, займут около 35% российского рынка в 2023 году, который ожидается на уровне около 800.000 штук.

При этом китайские автопроизводители, включая Москвич, получат примерно столько же денег, сколько и российские: на них придется больше 40% рынка в денежном выражении, который может достичь примерно 1,5 триллиона рублей.

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