Российские эксперты сообщили о рекордном «кадровом голоде» в промышленности
Баланс оценок предприятиями достаточности персонала в октябре 2022 года упал до минус 28 процентных пунктов — это минимум за всю историю наблюдения показателя с апреля 1996 года
Баланс оценок предприятиями достаточности персонала (разница между ответами «более чем достаточно» и «менее чем достаточно») в октябре 2022 года упал до минус 28 процентных пунктов — это минимум за всю историю наблюдения показателя с апреля 1996 года. Такие результаты были получены лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) им. Гайдара по результатам нового опроса предприятий. Данные предоставлены заведующим лабораторией Сергеем Цухло.
Рекордный «кадровый голод» в промышленности был зафиксирован на фоне оттока кадров, вызванного как призывом в рамках частичной мобилизации, так и уклонением от нее, утверждает лаборатория.
Предыдущий антирекорд наблюдался в январе 2022 года (минус 24 п.п.). Тогда дефицит кадров беспокоил предприятия на фоне бурно растущей после ковидного кризиса экономики и оптимистичных планов выпуска, говорилось в январском обзоре.
Недостаток персонала наблюдается на фоне «навеса избыточных производственных мощностей», пишут авторы опроса. Показатель достаточности персонала и производственных мощностей оценивается раз в три месяца.
В ходе частичной мобилизации, объявленной 21 сентября, Минобороны планировало призвать около 300 тыс. резервистов.
Лаборатория конъюнктурных опросов в ежемесячном режиме следит за динамикой индекса промышленного оптимизма ИЭП. Значение сводного индекса в октябре тоже сильно снизилось (с 11,4 п.п. в сентябре до 0,4 п.п.), но все же не ушло в минусовую зону. «В переломном для страны марте 2022 года индекс промышленного оптимизма тоже лишь обнулился, а худшее для текущего года значение (минус 3,8 п.п.) было получено в июле», — говорится в мониторинге. Предыдущий раз в минусе индекс находился в мае 2020 года, когда действовали антиковидные локдауны.
В октябре снижение показали три из четырех показателей, используемых при расчете индекса промышленного оптимизма. Это ожидания продаж, удовлетворенность их объемами и планы предприятий по выпуску. Самое резкое падение продемонстрировала оценка изменения продаж: она упала на 25 пунктов, до минус 29,2 п.п., и стала худшей для всех восьми месяцев с начала спецоперации.
Такая динамика спроса закономерно вызвала снижение удовлетворенности объемами продаж — доля нормальных оценок продаж снизилась в октябре до 55% после 66% в сентябре, отмечается в обзоре.
Никак не сказались события последних недель на четвертом показателе — оценке запасов готовой продукции. «Баланс этого показателя уже четвертый месяц подряд пребывает в интервале от минус 1 до плюс 1, что говорит об уверенном контроле предприятий за своими складскими накоплениями», — пишет Цухло в обзоре.
Предприятиям не грозит реальный дефицит кадров, поскольку в России исторически была проблема скрытой безработицы, считает замдиректора «Центра развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «В состав скрытой безработицы входит излишняя рабочая сила, которая составляет около 10% трудовых ресурсов. Это люди, которые заняты в производстве, но фактически являются лишними, потому что производство свернуло объемы, убыточно и т.д. Работодатели не стремятся увольнять сотрудников, поэтому в стране такая низкая официальная безработица», — говорит он.
По оценке Миронова, отток кадров из-за частичной мобилизации нивелируется такой излишней занятостью, а рабочие места оптимизированы. «Нехватка персонала активизирует процессы трудосбережения и повышения производительности труда, чего у нас не было раньше из-за дешевой рабочей силы и скрытой безработицы», — убежден эксперт.
Промышленность и производство входят в тройку отраслей (после строительства и транспорта), которые в октябре 2022 года демонстрировали самый высокий спрос на работников, следует из данных рекрутингового портала SuperJob. По оценке президента компании Алексея Захарова, частичная мобилизация коснулась до 1% сотрудников крупных предприятий.