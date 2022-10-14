ПАСЕ приняла резолюцию о признании режима в России террористическим
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Россия признается страной с террористическим режимом, а ее членство в Совете безопасности ООН — незаконным
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Россия признается страной с террористическим режимом, а ее членство в Совете безопасности ООН — незаконным. Издание «Вот Так» попыталось разобраться, что может последовать за этой резолюцией и есть ли процедура для исключения России из Совбеза ООН.
Резолюция призывает к созданию международного трибунала для расследования российских преступлений в Украине, осуждает усилившиеся репрессии внутри страны, угрозы применения ядерного оружия и в целом агрессию России против Украины признает как преступление по международному праву.
ПАСЕ предлагает создать международный механизм компенсаций, обеспечить Украину системами ПВО и вынести вопрос ответственности России в приоритет предстоящего саммита глав государств Совета Европы. Кроме того, документом рекомендуется поднять вопрос о целесообразности участия РФ в качестве постоянного члена Совбеза ООН, так как это бросает вызов глобальному управлению.
Отметим, что ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей российский режим террористическим. Ранее только в Латвии и Литве признали Россию страной, поддерживающей терроризм. Принятая сегодня резолюция может стать первым шагом на пути международного признания России страной-террористом.
В 2015 году ПАСЕ признала Россию «страной-агрессором», а территорию Крыма называла оккупированной.
Россия является постоянным членом СБ ООН с 24 декабря 1991 года как государство — продолжатель СССР. Постоянными членами Совбеза являются также Великобритания, Китай, США и Франция. Постоянное членство дает право вето. Именно это право позволяло России отвергать проект любой содержательной резолюции Совбеза ООН, вне зависимости от уровня поддержки, которой пользуется данный проект.
Так, в феврале 2022 года Россия накладывала вето на резолюцию, осуждающую ее действия в Украине, а также осуждающую аннексию украинских территорий. Кстати, именно Россия и США являются лидерами по использованию права вето.
Разговоры об исключении РФ из СБ ООН начались с первых недель войны в Украине, но юридически Россию нельзя исключить без ее же согласия. Чтобы исключить Россию из Совбеза необходима поправка в Устав ООН, которую невозможно принять без подписи всех постоянных членов Совбеза. И в этом случае Россия сможет наложить вето на подобное предложение.