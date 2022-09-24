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24.09.2022 19:21

ЕАЭС сохранила порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в €1000

Евразийская экономическая комиссия сохранила порог беспошлинного ввоза физлицами онлайн-покупок на €1000. Решение будет действовать до 1 апреля 2023 года. До марта ограничение составляло €200

ЕАЭС сохранила порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в €1000

Евразийская экономическая комиссия сохранила порог беспошлинного ввоза физлицами онлайн-покупок на €1000. Решение будет действовать до 1 апреля 2023 года. До марта ограничение составляло €200.

Совет Евразийской экономической комиссии продлил действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц в €1 тыс. до 1 апреля 2023 года. Ввозить товар можно всеми видами транспорта, кроме воздушного, а также пересылать его по почте.

В состав Евразийского экономического союза входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

В марте 2022 года комиссия повысила порог в пять раз: с €200 до €1 тыс. за одну посылку весом не более 31 кг.

Кроме этого, Федеральная налоговая служба в июле 2022-го предложила упростить схему получения налоговых льгот экспортерами стран ЕАЭС, чтобы добиться более открытых границ рынка.

К августу 2022 года продажи бизнесменов из ЕАЭС на Wildberries выросли на 441% год к году, до 5,1 млрд руб. Общий рост продаж товаров из ЕАЭС составил 96%, до 18,5 млрд руб.

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