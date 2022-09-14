Министерство финансов рекомендует россиянам копить рубли и дефицитные товары
По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, в сложившихся обстоятельствах россиянам не следует хранить сбережения в валютах недружественных стран
По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, в сложившихся обстоятельствах россиянам не следует хранить сбережения в валютах недружественных стран. Он отметил, что лучший способ не потерять накопления — делать сбережения в рублях и «дружественных» валютах или закупать редкие импортные товары, подчеркнув, что «не очень много об этом знает».
«Надо либо сберегать в национальной валюте, либо в дружественной валюте, либо, если это представляется нецелесообразным и неудобным, то в любом случае подумать о том, чтобы купить какие-то комплектующие, которые потом могут оказаться нам недоступными. Потому что быть уверенным в ритмических поставках чего бы там ни было, наверное, нельзя», — сказал замминистра.
Несмотря на то что господин Моисеев «не очень много» знает о способе сохранения накоплений через закупку импортных товаров, он слышал о том, что «многие люди так делают», в ходе совещаний в правительстве.
По оценке ВТБ, по итогам 2022 года доля иностранной валюты в портфеле классических сбережений россиян упадет до 10%. Это в два раза меньше, чем в начале года.