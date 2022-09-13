Российским пилотам предложили самостоятельно ремонтировать самолеты
В Министерство промышленности и торговли Российской Федерации считают, что пилоты должны уметь не только управлять самолетами, но и ремонтировать их
В Министерство промышленности и торговли Российской Федерации считают, что пилоты должны уметь не только управлять самолетами, но и ремонтировать их. С предложением пересмотреть подход к подготовке летчиков выступил замглавы ведомства Олег Бочаров на Восточном экономическом форуме.
«Вместе с Минтрансом мы пилотов должны готовить и сертифицировать как универсальных бойцов: они одновременно должны быть и пилотами, и техниками самолетов. И техника должна предусматривать в эксплуатации возможность полевого ремонта». за явил чиновник.
По словам Бочарова, прежде всего, речь идет о пилотах региональной авиации. Для нее предлагается создать «принципиально новую систему поддержания летной годности».
В настоящее время Минпромторг работает над выводом на рынок самолета малой авиации «Байкал», создание которого в базовой конфигурации планируют завершить в 2023 году.
Одновременно ведомство запустило ряд работ, которые позволят совершенствовать самолеты прямо в эксплуатации, фактически создавая из них конструктор. Бочаров пояснил, что таким образом авиакомпании вместе с пилотами смогут быстро модернизировать самолет под рейс — «трансформировать его под грузовую, грузо-пассажирскую или пассажирскую конфигурацию».
«Фактически на новом уровне мы заходим в ту самую старую добрую советскую систему, когда в СССР эксплуатировалось более 4500 воздушных судов. Это очень серьезный вызов — не менее серьезный, чем программа МС-21 и Superjet».
Вице-президент Профсоюза летного состава России, действующий пилот Олег Приходько считает, что такое предложение невозможно реализовать на практике, поскольку летчики и техники — это две абсолютно разные профессии.
По его словам, сейчас пилотов иногда допускают к осмотру самолета и каким-то простым работам, но только после консультации с инженерами. «Полноценное техобслуживание требует отдельного образования. Так что это предложение Минпромторга нереально», — подчеркнул Приходько.
Ранее сообщалось, что в целях экономии Минпромторг планирует заменить второго пилота в самолетах на виртуального, несмотря на то, что это противоречит международным правилам безопасности полетов.
Также российские авиакомпании порекомендовали своим пилотам поменьше использовать тормоза при посадке и рулении, чтобы сберечь ресурс западных лайнеров, запчасти к которым не поставляются из-за санкций.