Россия планирует покупку $70 млрд в юанях и других валютах «дружественных» государств
Россия рассматривает план покупки в этом году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах, чтобы замедлить рост рубля, прежде чем перейти к более долгосрочной стратегии продаж своих активов
Россия рассматривает план покупки в этом году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах, чтобы замедлить рост рубля, прежде чем перейти к более долгосрочной стратегии продаж своих активов в китайской валюте для финансирования инвестиций, пишет Bloomberg .
Это предложение фактически означает отказ от более чем десятилетней экономической политики, поскольку Кремль пересматривает свою стратегию на фоне масштабных санкций, введенных США и их союзниками в связи с вторжением в Украину.
План получил первоначальную поддержку на специальном «стратегическом» совещании с участием высших должностных лиц правительства и центрального банка 30 августа.
«В новой ситуации накапливать ликвидные валютные резервы на будущие кризисы крайне сложно и нецелесообразно», - говорится в подготовленной к встрече презентации.
В течение многих лет Кремль сдерживал расходы и хранил сотни миллиардов долларов, евро и другой иностранной валюты в качестве подушки безопасности, чтобы защитить экономику от взлетов и падений цен на нефть.
«Замороженные $300 млрд не помогли России; напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей», – говорится в презентации, являющейся редким официальным признанием подлинного влияния санкций.
Bloomberg ознакомился с копией документа, который не является общедоступным, и люди, знакомые с ходом встречи, подтвердили его действительность.
Даже покупка валют дружественных в Россию стран проблематична, ведь продажа активов в юанях «требует отдельного соглашения с Китаем, которое очень трудно получить в условиях кризиса».
Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены «высоким политическим рискам», поскольку эти правительства могут изменить свою политику, в то время как турецкая лира сталкивается с серьезными рисками девальвации, говорится в документе.
Такой подход показывает, как санкции перевернули экономическую стратегию России: после февральского вторжения около половины ее валютных резервов в размере $640 млрд были заморожены, что оставило Кремль без доступа к деньгам, которые он собирал годами на черный день. Это также подчеркивает, что усилия по диверсификации этих сбережений за счет долларов и евро для снижения риска конфискации имели лишь ограниченный эффект.
Чиновники впервые заговорили о покупке «дружественных» валют, чтобы замедлить рост рубля в июне.
Перед войной Россия неуклонно увеличивала свои инвестиции в юанях в рамках своей кампании по диверсификации, став одним из крупнейших держателей резервов в китайской валюте в мире. Но хотя эти активы не были заморожены санкциями США и Европы, доступ России к ним по-прежнему ограничен.
В документе говорится, что запасы юаней могут достичь $180 млрд, включая неуказанные дополнительные покупки, сделанные в этом году. Центральный банк перестал сообщать о разбивке валютных резервов после введения санкций.
1 января он заявил, что на юань приходится 17,1% его активов, что составляет чуть более $100 млрд.
План призывает потратить эти деньги – целых $180 млрд – в течение следующих 3–5 лет, чтобы помочь покрыть огромные затраты на замену иностранных технологий и перемещение транспортной инфраструктуры на новые рынки в Азии.