Меню
Экономика
Россиян будут «лечить гвоздями»
01 сентября 2022, 14:20

Россия планирует покупку $70 млрд в юанях и других валютах «дружественных» государств

Россия рассматривает план покупки в этом году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах, чтобы замедлить рост рубля, прежде чем перейти к более долгосрочной стратегии продаж своих активов

Россия планирует покупку $70 млрд в юанях и других валютах «дружественных» государств

Россия рассматривает план покупки в этом году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах, чтобы замедлить рост рубля, прежде чем перейти к более долгосрочной стратегии продаж своих активов в китайской валюте для финансирования инвестиций, пишет Bloomberg .

Это предложение фактически означает отказ от более чем десятилетней экономической политики, поскольку Кремль пересматривает свою стратегию на фоне масштабных санкций, введенных США и их союзниками в связи с вторжением в Украину.

План получил первоначальную поддержку на специальном «стратегическом» совещании с участием высших должностных лиц правительства и центрального банка 30 августа.

«В новой ситуации накапливать ликвидные валютные резервы на будущие кризисы крайне сложно и нецелесообразно», - говорится в подготовленной к встрече презентации.

В течение многих лет Кремль сдерживал расходы и хранил сотни миллиардов долларов, евро и другой иностранной валюты в качестве подушки безопасности, чтобы защитить экономику от взлетов и падений цен на нефть.

«Замороженные $300 млрд не помогли России; напротив, они стали уязвимостью и символом упущенных возможностей», – говорится в презентации, являющейся редким официальным признанием подлинного влияния санкций.
Bloomberg ознакомился с копией документа, который не является общедоступным, и люди, знакомые с ходом встречи, подтвердили его действительность. 

Даже покупка валют дружественных в Россию стран проблематична, ведь продажа активов в юанях «требует отдельного соглашения с Китаем, которое очень трудно получить в условиях кризиса». 

Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены «высоким политическим рискам», поскольку эти правительства могут изменить свою политику, в то время как турецкая лира сталкивается с серьезными рисками девальвации, говорится в документе.

Такой подход показывает, как санкции перевернули экономическую стратегию России: после февральского вторжения около половины ее валютных резервов в размере $640 млрд были заморожены, что оставило Кремль без доступа к деньгам, которые он собирал годами на черный день. Это также подчеркивает, что усилия по диверсификации этих сбережений за счет долларов и евро для снижения риска конфискации имели лишь ограниченный эффект.

Чиновники впервые заговорили о покупке «дружественных» валют, чтобы замедлить рост рубля в июне.

Перед войной Россия неуклонно увеличивала свои инвестиции в юанях в рамках своей кампании по диверсификации, став одним из крупнейших держателей резервов в китайской валюте в мире. Но хотя эти активы не были заморожены санкциями США и Европы, доступ России к ним по-прежнему ограничен.

В документе говорится, что запасы юаней могут достичь $180 млрд, включая неуказанные дополнительные покупки, сделанные в этом году. Центральный банк перестал сообщать о разбивке валютных резервов после введения санкций. 

1 января он заявил, что на юань приходится 17,1% его активов, что составляет чуть более $100 млрд.

План призывает потратить эти деньги – целых $180 млрд – в течение следующих 3–5 лет, чтобы помочь покрыть огромные затраты на замену иностранных технологий и перемещение транспортной инфраструктуры на новые рынки в Азии.

Сейчас на главной
Общество
Президент Российской академии наук посчитал оправданным помещение в СИЗО ученых, обвиняемых в госизмене
1 сентября в Новосибирске состоялось заседание президиума Сибирского отделения РАН, где бывший глава отделения Александр Асеев поднял тему уголовного преследования новосибирских ученых
В России впервые возбудили дела против военнослужащих по статье о «фейках» про армию
война в украине
В России впервые возбудили дела против военнослужащих по статье о «фейках» про армию
Число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статье о «фейках» про армию России с момента ее вступления в силу достигло 100, среди них впервые появились военнослужащие
Президент Германии обвинил руководство РПЦ в причастности к военным преступлениям против Украины
Германия
Президент Германии обвинил руководство РПЦ в причастности к военным преступлениям против Украины
Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил руководство Русской православной церкви в причастности к войне против Украины и призвал всех присутствующих выступить против пропаганды РПЦ
Нацполиция Украины назвала, сколько захвачено предприятий на оккупированных территориях
Национальная полиция Украины открыла 260 уголовных производств по захвату предприятий российскими военными, включая те, которые находятся на временно оккупированных территориях
США получили ордер на арест самолета российского «Лукойла» стоимостью $45 млн
США
США получили ордер на арест самолета российского «Лукойла» стоимостью $45 млн
США получили ордер на арест самолета стоимостью $45 млн, принадлежащего российской энергетической компании «Лукойл». Считается, что самолет находится в России
Китай остановил поставки двигателей для КамАЗа
Китай
Китай остановил поставки двигателей для КамАЗа
Китайская мотостроительная Weichai остановила поставки газовых двигателей КамАЗу, которые в России ставили на газомоторные модели тягачей поколения К4, на самосвалы на метане и на автобусы НефАЗ
Президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы
Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана предложил провести внеочередные выборы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства осенью 2022 года и объявил амнистию участникам январских протестов
Катастрофа для газовой отрасли
Газпром
Катастрофа для газовой отрасли
Для России газ стал настоящим оружием в экономической борьбе со странами Европы – это особенно ярко видно в последние месяцы. «Газпром» радикально снизил поставки по «Северному потоку», а в ночь на среду вообще приостановил поставки
Авторская колонка
«Падёж-внедрёж»
В те несколько лет, когда Горбачев пребывал у власти, мы были, конечно, по разные стороны баррикад. Я и тогда считал, и сейчас считаю, что, вопреки сложившемуся мнению, Михаил Сергеевич не «развалил СССР», а наоборот прилагал все силы для его сохранения
Мальгин Андрей
Во Франции нашли тысячи неплательщиков налогов с помощью искусственного интеллекта
франция
Во Франции нашли тысячи неплательщиков налогов с помощью искусственного интеллекта
Налоговая служба Франции нашла с помощью искусственного интеллекта тысячи неплательщиков. ИИ обнаруживает бассейны по спутниковым снимкам и сверяет их с базами кадастровой службы
Зеленский призвал ЕС заблокировать все российские государственные каналы
Президент Украины, во время своего выступления на Forum 2000 в Праге, призвал государства Европейского Союза запретить на своей территории российские государственные СМИ
В Швеции раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины
швеция
В Швеции раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины
Общий объем пакета помощи, который премьер Магдалена Андерссон анонсировала еще 29 августа – 1 млрд шведских крон (около 100 млн долларов). Половина средств предусмотрена на военную помощь
«Альянс учителей» призвал бойкотировать патриотические уроки
Альянс учителей
«Альянс учителей» призвал бойкотировать патриотические уроки
Движение «Мягкая сила» и «Альянс учителей» опубликовали открытое письмо с призывом к родителям школьников «не отпускать детей на уроки пропаганды» и к педагогам — бойкотировать занятия
В Германии двух сотрудников Минэкономики заподозрили в работе на Россию
Германия
В Германии двух сотрудников Минэкономики заподозрили в работе на Россию
Двое высокопоставленных сотрудников Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ могли работать на Россию, их делом сейчас занимается Федеральное ведомство по охране Конституции Германии
Главы МИД стран ЕС не согласовали запрет на визы россиянам
ЕС
Главы МИД стран ЕС не согласовали запрет на визы россиянам
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркивал, что на встрече в Чехии министры не примут практических мер, но будут искать политическое решение вопроса
Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки подтвердило контрнаступление ВСУ на юге Украины
По данным британской разведки, украинские силы от 29 августа продолжают наступление на Южную группировку войск России на нескольких направлениях
Потребители включили режим экономии
цены
Потребители включили режим экономии
Около половины россиян считают, что в ближайшие месяцы у них вырастут расходы на продукты питания. Примерно треть потребителей ожидает сокращения своих трат на одежду, обувь, бытовую технику и электронику
Двое назначенных Россией чиновников покинули южные области Украины
война в украине
Двое назначенных Россией чиновников покинули южные области Украины
Накануне появились сообщения, что из региона также выехал замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов. Интернет-пользователи выяснили, что видеозапись Стремоусова снята на фоне панорамы Воронежа