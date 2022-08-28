Американская компьютерная компания Dell прекращает работу в России
Dell Technologies заявила о прекращении всех операций в России после закрытия своих офисов в середине августа. Компания, занимающаяся производством компьютерных серверов, присоединилась к другим компаниям, свернувшим операции в России
Американская компьютерная компания Dell Technologies заявила в субботу о прекращении всех операций в России после закрытия своих офисов в середине августа. Dell Technologies, занимающаяся производством компьютерных серверов, присоединилась к другим компаниям, свернувшим операции в России после того, как 24 февраля российская армия вторглась и в Украину.
Dell приостановила продажи в Украине и России в феврале, заявив, что будет следить за ситуацией, чтобы определить следующие шаги.
«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России, - сообщил агентству «Рейтер» представитель Dell Майк Симьенас. - Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукцию в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины, а также в уже находящемся под эмбарго Крыму».
Министерство промышленности и торговли России сообщило в пятницу, что многим исследователям и инженерам, работающим в Dell в России, уже были предложены новые рабочие места после того, как в СМИ появилась информация о том, что компания полностью уходит из страны.
На этой неделе издание CNews сообщило, что Dell полностью покидает Россию и увольняет весь свой местный персонал.