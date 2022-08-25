Меню
Общество
Корпорации объявят дефолт, крупные города опустеют
Москва
25 августа 2022, 11:26

«Русская служба Би-би-си» выяснила, какие алгоритмы используют в московской системе распознавания лиц

Подведомственное московской мэрии АО «Электронная Москва» опубликовало четыре контракта на услуги по техподдержке и обслуживанию системы видеоаналитики города

«Русская служба Би-би-си» выяснила, какие алгоритмы используют в московской системе распознавания лиц

Московская система распознавания лиц используют четыре алгоритма: NtechLab, Tevian FaceSDK, VisionLabs Luna Platform и Kipod. Это выяснила «Русская служба Би-би-си».

Подведомственное московской мэрии АО «Электронная Москва» опубликовало четыре контракта на услуги по техподдержке и обслуживанию системы видеоаналитики города.

«Контракты заключались с единственным поставщиком, без конкурса и публикации какой-либо документации, но известна общая сумма: около 800 млн рублей. Потратить эти деньги предстоит в течение двух лет», — отмечает издание.

Именно благодаря этим контрактам удалось выяснить, какие именно алгоритмы распознавания лиц используются в Москве. Ранее было известно только о технологии от компании NtechLab. Издание отмечает, что сначала в системе использовали только три алгоритма, а потом к ним добавили четвертый — Kipod. 

Kipod разработала российско-белорусская компания «Синезис». Этот алгоритм активно использовался в Беларуси на акциях протеста в 2020 году: силовики с его помощью вычисляли активистов. После этого США и ЕС ввели санкции против компании и ее основателя Александра Шатрова. На сайте разработчика есть отдельная страница, посвященная его разработкам для московского метро.

Также в московской системе распознавания лиц используются алгоритмы VisionLabs Luna Platform от «Вижнлабс» и FaceSDK от московской компании Tevian.

Компания «Вижнлабс» в 2021 году перешла под контроль «дочки» мобильного оператора МТС, основной владелец которого — АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

«Luna, как и Kipod, определяет такие параметры лица, как возраст, пол, расовая принадлежность и даже «эмоции». Платформа — официальный партнер московской мэрии в проекте Face Pay», — отмечает «Би-би-си».

Помимо метрополитена, технологию используют в Альфа-банке, Сбербанке, «Почта банке» и «Тинькоффе».

Компанию-разработчика FaceSDK, по данным издания, основали выходцы из лаборатории мультимедиа факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Их алгоритм способен определять эмоции на лицах людей — «злость, страх, грусть, радость, удивление». 

«Какого-либо распределения видеопотоков между алгоритмами — нет. Видеопотоки с камер одновременно обрабатываются всеми четырьмя алгоритмами. Далее по специальной формуле высчитывается результат работы всех алгоритмов в совокупности», — рассказали в департаменте информационных технологий Москвы

С помощью системы распознавания лиц в московском метро в День России задержали не менее 43 человек.

Как отметили в «ОВД-Инфо», некоторым из задержанных активистов полицейские открыто заявили, что на них стоит ориентировка «День России».

Материалы по теме
Мэрия Москвы обязала ночные клубы и бары связать свои камеры с городской системой распознавания лиц
Власти Москвы будут передавать полиции фотографии пользователей портала mos.ru
В московских школах в 2022 году заработает система распознавания лиц
Сейчас на главной
Экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за санкций ЕС
поставки угля
Экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за санкций ЕС
Российские угольщики начали перенаправлять объемы в Азию задолго до вступления запрета в силу, но сейчас судовладельцы, которые перестраховывают свои риски с более крупными поставщиками, больше не могут покрывать такой экспорт
США пообещали годами поставлять оружие Украине
США
США пообещали годами поставлять оружие Украине
Поставки оружия в рамках последнего, самого крупного пакета военной помощи Украине на три млрд долларов начнутся через пару месяцев и будут длиться несколько лет, заявил замглавы Пентагона Колин Каль
Россияне скупают йод на случай ядерной войны
Спрос на товары
Россияне скупают йод на случай ядерной войны
В России с марта резко выросли продажи йодида, который принимают для защиты от радиации. На маркетплейсах Ozon и Wildberries спрос вырос на 103% в апреле по сравнению с мартом 2022 года
Прокуратура арестовала отели в Киеве и Львове, принадлежащие россиянам
арест имущества России
Прокуратура арестовала отели в Киеве и Львове, принадлежащие россиянам
Суд арестовал помещение двух сетевых гостиниц в Киеве и Львове общей площадью 30 000 кв. м и стоимостью 1 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора
«Горшочек, не вари!»
тюрьма
«Горшочек, не вари!»
ФСИН России заявила о нехватке мест в СИЗО — по данным ведомства, российские изоляторы заполнены на 96%. Однако правозащитники настаивают, что в московских изоляторах наблюдается серьезное превышение лимита наполнения, и указывают на сотни «лишних» арестантов в одном только СИЗО-1
Власти Европы выделили $278 млрд на смягчение последствий роста цен на энергию
энергетический кризис
Власти Европы выделили $278 млрд на смягчение последствий роста цен на энергию
Данные по финансированию охватывают все новые ассигнования с сентября — от субсидирования тарифов для малого бизнеса в Греции до прямых выплат потребителям в Бельгии. Часть денег еще не потрачена
В мире
В начале войны главе Офиса Зеленского позвонил замглавы администрации президента Козак с предложением сдаться
В первый день российского вторжения, 24 февраля, у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака зазвонил мобильный телефон. Посмотрев на дисплей, он увидел, что звонит Кремль
Российские власти винят поджигателей в мощных лесных пожарах. Огонь подступает к Москве
лесные пожары
Российские власти винят поджигателей в мощных лесных пожарах. Огонь подступает к Москве
Сегодня стало известно, что рязанские пожары движутся не в сторону Владимирской области, как предполагалось раньше, а к Шатурскому району Подмосковья
Российское посольство в Латвии начало выдавать визы задержанным защитникам советских памятников
литва
Российское посольство в Латвии начало выдавать визы задержанным защитникам советских памятников
Граждане Латвии, которые были задержаны в ходе акций протеста против сноса памятника освободителям Риги, начали в ускоренном порядке получать российские визы
США проведут многонациональные военные учения в Грузии
военные учения
США проведут многонациональные военные учения в Грузии
Точная дата старта пока не называется. Известно, что учения пройдут на военной базе Вазиани близ Тбилиси в сентябре. Как уточнили в министерстве, впервые в них примут участие Япония и Швеция
Авторская колонка
Статья 280.3 УК РФ и десятки других репрессивных законов после смены власти в России будут отменены как противоречащие Конституции
Возбуждение против Евгения Ройзмана уголовного дела за «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации…» касается не только Евгения Ройзмана, конечно
Шлосберг Лев
Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил России
Евгений Ройзман
Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил России
Сотрудники полиции задержали Евгения Ройзмана сегодня утром в рамках уголовного дела по ч.1 статьи 280.3 УК РФ. Об этом он сообщил из окна своей квартиры журналистам
Египет согласился на переговоры о выплатах родственникам жертв катастрофы А321
когалымавиа
Египет согласился на переговоры о выплатах родственникам жертв катастрофы А321
Раньше египетские власти не только не признавали произошедшее актом терроризма, но и утверждали, что доказательств того, что на борту находились россияне, нет
Разведка Британии подвела итоги «достижений» России в Украине за полгода войны
За полгода своей агрессивной войны Россия не достигла большинства своих целей и ослабила свои дипломатические, экономические позиции и состояние армии по сравнению с ситуацией перед вторжением
Министр обороны России заявил о сознательном замедлении военных действий в Украине
война в украине
Министр обороны России заявил о сознательном замедлении военных действий в Украине
Россия решила замедлить темпы боевых действий в Украине, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу
Конечная армия
война в украине
Конечная армия
На исходе полугода войны России против Украины потери российских войск оцениваются Пентагоном в 70-80 тысяч убитых и раненых. Во второй половине июля 2022 года ЦРУ оценивало российские потери в живой силе в 15 тысяч убитых и 45 тысяч раненых
В Европе беспилотник впервые доставил биоматериал из одной больницы в другую
Бельгия
В Европе беспилотник впервые доставил биоматериал из одной больницы в другую
Транспортировка состоялась между больницами Мидлгайм и Святого Августина, расположенными на расстоянии 1,2 километра. Беспилотник, летевший на высоте 80 метров, доставил биоматериал за четыре минуты
Самую известную фотографию Черчилля без сигары украли из отеля
Канада
Самую известную фотографию Черчилля без сигары украли из отеля
Из отеля Chateau Laurier в канадской столице Оттаве была похищена знаменитая фотография бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля авторства Юсуфа Карша и заменена копией