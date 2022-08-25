«Русская служба Би-би-си» выяснила, какие алгоритмы используют в московской системе распознавания лиц
Подведомственное московской мэрии АО «Электронная Москва» опубликовало четыре контракта на услуги по техподдержке и обслуживанию системы видеоаналитики города
Московская система распознавания лиц используют четыре алгоритма: NtechLab, Tevian FaceSDK, VisionLabs Luna Platform и Kipod. Это выяснила «Русская служба Би-би-си».
Подведомственное московской мэрии АО «Электронная Москва» опубликовало четыре контракта на услуги по техподдержке и обслуживанию системы видеоаналитики города.
«Контракты заключались с единственным поставщиком, без конкурса и публикации какой-либо документации, но известна общая сумма: около 800 млн рублей. Потратить эти деньги предстоит в течение двух лет», — отмечает издание.
Именно благодаря этим контрактам удалось выяснить, какие именно алгоритмы распознавания лиц используются в Москве. Ранее было известно только о технологии от компании NtechLab. Издание отмечает, что сначала в системе использовали только три алгоритма, а потом к ним добавили четвертый — Kipod.
Kipod разработала российско-белорусская компания «Синезис». Этот алгоритм активно использовался в Беларуси на акциях протеста в 2020 году: силовики с его помощью вычисляли активистов. После этого США и ЕС ввели санкции против компании и ее основателя Александра Шатрова. На сайте разработчика есть отдельная страница, посвященная его разработкам для московского метро.
Также в московской системе распознавания лиц используются алгоритмы VisionLabs Luna Platform от «Вижнлабс» и FaceSDK от московской компании Tevian.
Компания «Вижнлабс» в 2021 году перешла под контроль «дочки» мобильного оператора МТС, основной владелец которого — АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
«Luna, как и Kipod, определяет такие параметры лица, как возраст, пол, расовая принадлежность и даже «эмоции». Платформа — официальный партнер московской мэрии в проекте Face Pay», — отмечает «Би-би-си».
Помимо метрополитена, технологию используют в Альфа-банке, Сбербанке, «Почта банке» и «Тинькоффе».
Компанию-разработчика FaceSDK, по данным издания, основали выходцы из лаборатории мультимедиа факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Их алгоритм способен определять эмоции на лицах людей — «злость, страх, грусть, радость, удивление».
«Какого-либо распределения видеопотоков между алгоритмами — нет. Видеопотоки с камер одновременно обрабатываются всеми четырьмя алгоритмами. Далее по специальной формуле высчитывается результат работы всех алгоритмов в совокупности», — рассказали в департаменте информационных технологий Москвы
С помощью системы распознавания лиц в московском метро в День России задержали не менее 43 человек.
Как отметили в «ОВД-Инфо», некоторым из задержанных активистов полицейские открыто заявили, что на них стоит ориентировка «День России».