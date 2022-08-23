Российский аналог «Википедии» «Руниверсалис» перестал работать через несколько часов после запуска
В марте Роскомнадзор пригрозил «Википедии» блокировкой за размещение статьи «Вторжение России на Украину», где, по мнению ведомства, содержатся фейки о российской армии
В России запустили аналог «Википедии», он получил название «Руниверсалис». Сайт перестал работать через несколько часов после запуска. При попытке зайти на сайт сервис выдает ошибку 403 Forbidden.
«Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям. Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться»,— написал депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Господин Горелкин сообщил, что над проектом работают бывшие редакторы русскоязычной «Википедии». «Авторы переносят контент "Русской Википедии" к себе, очищая статьи от пропаганды и вредоносного контента»,— добавил он.
Спустя несколько часов после запуска проекта сайт «Руниверсалис» перестал запускаться. «403 Forbidden. В доступе на страницу отказано»,— сказано в сообщении на странице.
В марте Роскомнадзор пригрозил «Википедии» блокировкой за размещение статьи «Вторжение России на Украину», где, по мнению ведомства, содержатся фейки о российской армии. Претензии также вызвали материалы и в англоязычной «Википедии». В июле Роскомнадзор обязал российские поисковики помечать «Википедию» как нарушителя российского законодательства.