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Экономика
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22 августа 2022, 11:45

Минфин РФ может возобновить валютные интервенции в сентябре

Министерство финансов может начать в тестовом режиме покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы сразу после того, как будет одобрена концепция бюджетного правила, сообщают источники в правительстве и министерстве

Минфин РФ может возобновить валютные интервенции в сентябре

Минфин может начать в тестовом режиме покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы сразу после того, как будет одобрена концепция бюджетного правила, сообщили «Ведомостям» источники в правительстве и министерстве. По их словам, вопрос одобрения концепции вынесен на уровень президента и должен быть согласован до внесения кабмином проекта бюджета в Госдуму, которое должно произойти до 1 октября.

«Поскольку, очевидно, вопрос с правилом будет урегулирован до внесения проекта бюджета, теоретически интервенции могут начаться уже в сентябре», — отметил один из собеседников издания. Пока рассматривается только механизм контроля курса рубля за счет покупок юаня, подчеркнули источники издания. Другие валюты не рассматриваются из-за неликвидности на российском рынке и высокой волатильности.

Ранее Минфин предложил в рамках бюджетного правила ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения $60 за баррель при объеме добычи нефти 9,5 млн баррелей в сутки. Источники издания не уточнили, сохранится ли именно этот принцип работы правила с закупками валюты сверх цены $60.

О приостановке действия старого бюджетного правила Минфин объявил в начале марта после того, как западные страны в рамках санкций заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов страны. Тогда в рамках бюджетного правила доходы от нефти дороже $44,2 за баррель направлялись на покупку иностранной валюты и золота для накопления в ФНБ.

По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в рамках обновленного бюджетного правила на покупку валюты может быть направлено 100–150 млрд рублей в месяц ($1,7–2,5 млрд). Интервенции могли бы составить до $1 млрд (около 60 млрд рублей) в месяц, считает главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец.

По мнению Васильева, при возвращении бюджетного правила с покупками в указанных объемах курс рубля к доллару и евро будет на несколько рублей слабее, чем без них. Донец считает, что к концу года российская валюта и без интервенций подешевеет до 75 рублей за доллар, а покупки валюты могут привести к дополнительному ослаблению рубля на 5–7%. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк уверен, что без возобновления интервенций курс доллара к концу года будет в диапазоне 60–70 рублей, с ними — 75–85 рублей.

Утром 22 августа курс доллара на торгах на Мосбирже составлял 59,45 рубля, евро — 59,47 рубля.

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