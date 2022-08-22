Авиакомпания «Россия» заменила Coca-Cola и Sprite «Байкалом» и «Тархуном»
Авиаперевозчик перевел все классы обслуживания на отечественную газировку. На бортах планируют использовать тоник и джин российского производства. Переход выполнят в ближайшее время
Авиаперевозчик перевел все классы обслуживания на отечественную газировку. На бортах планируют использовать тоник и джин российского производства. Переход выполнят в ближайшее время.
Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») решила заменить газировку брендов Coca-Cola и Sprite на напитки российского производства. Теперь пассажирам будут предлагать «Байкал» и «Тархун» от «Черноголовки», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
В компании объяснили, что поэтапно во всех классах обслуживания зарубежные безалкогольные напитки сменяться на отечественные. Уже сейчас на рейсах, вылетающих из Москвы, нет Соса-Cola и Sprite. Вместо этих напитков гостям предлагают «Тархун» и «Байкал» компании «Черноголовка», уточнили в авиакомпании.
Кроме этого, представитель «России» сообщил, что в ближайшее время на рейсах будут подавать российские тоник и джин.
В конце июня на напитки «Черноголовки» начали переходить рестораны быстрого питания Burger King и KFC. В пресс-службе производителя газировки отметили, что с данными сетями работа ведется с апреля.
Coca-Cola объявила о полном уходе с российского рынка в середине июня.