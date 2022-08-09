Российских депутатов и губернаторов развели на деньги от имени брата Кадырова
Депутаты Госдумы и губернаторы российских регионов стали жертвами мошенников. Им и другим должностным лицам звонили от имени члена фракции «Единая Россия» Адама Делимханова и просили перевести деньги «на нужды спецоперации»
Депутаты Госдумы и губернаторы российских регионов стали жертвами мошенников. Им и другим должностным лицам звонили от имени члена фракции «Единая Россия» Адама Делимханова и просили перевести деньги «на нужды спецоперации». Об этом сообщил сам парламентарий.
Схема такая: звонят с различных операторов мобильной связи от моего имени. Злоумышленники сообщают, что я якобы нахожусь на территории Донецкой народной республики. Далее следует диалог, который заканчивается просьбой перевести определенную сумму на нужды специальной военной операции.
Фамилий пострадавших законодателей и управленцев Делимханов не привел, но добавил, что уже подал заявления в правоохранительные органы. Он также попросил сообщать ему обо всех таких случаях.
Делимханов является двоюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова (по другим данным — четвероюродным). Лидер республики утверждал, что парламентарий лично воевал в Украине, в том числе участвовал в боях за Мариуполь. Недавно президент России Владимир Путин наградил Делимханова званием Героя России.
Делимханов является депутатом Госдумы от Чечни уже 15 лет (с 2007 года). За это время он стал соавтором всего 19 законопроектов и до 7 июня этого года ни разу не выступал с думской трибуны.
Парламентария связывали с организацией убийства другого Героя России — Сулима Ямадаева. Некоторое время профайл Делимханова даже находился в базе Интерпола по запросу полиции ОАЭ, однако официальный представитель организации в РФ заявил, что арестовывать здесь его не будут, поскольку у российских силовиков к нему претензий нет.
По данным совместного расследования «Медиазоны» и The Scanner Project, Делимханов был в числе тех, с кем созванивались осужденные за убийство политика Бориса Немцова уроженцы Чечни за несколько дней до преступления, в тот же день и сразу же после.
С 2014 года депутат находится под санкциями США за связь с организованной преступностью.