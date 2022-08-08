Покупательная способность россиян упала до многолетних минимумов
С начала 2022 года покупательная способность доходов россиян упала по 18 из 24 базовых продовольственных товаров, согласно докладу Росстата
С начала 2022 года покупательная способность доходов россиян упала по 18 из 24 базовых продовольственных товаров, согласно докладу Росстата.
Реальные доходы населения, по данным Росстата, упали только на 0,8%, это меньше, чем во время пандемии. Но в пересчёте на физический объём продуктов, который может себе позволить средняя российская семья, россияне обеднели до уровня, которого статистика не видела больше 10 лет.
В 2021 году на среднедушевой доход можно было купить в месяц 851,8 кг картофеля, а уже в 2022 — 709,8 кг. В пересёте на картошку россияне обеднели до минимума с 2011 года. Также до 11-летнего минимума упала покупательная способность доходов по капусте: на средний доход теперь можно купить только 565,6 кг капусты вместо 1283,7 кг годом ранее.
В пересчёте на цену риса, муки, чёрного и белого хлеба, вермишели, маргарина и сливочного масла люди обеднели до минимума за всю историю наблюдений — с 2011 года.
По способности покупать говядину доходы россиян откатились до уровня 2011 года, курятину и морковь — до 2015 года. Покупательная способность по сахару упала до минимума с 2016 года, по чаю и соли — с 2017-го.