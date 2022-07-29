ЦБ готовится к отмене биржевых торгов долларом
Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа. При таких санкциях валютные торги будут парализованы
Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа, выяснил Forbes. При таких санкциях валютные торги будут парализованы, и механизм, который был у ЦБ с 2014 года на случай ограничения обращения валюты, окажется бесполезным. Альтернатива, которую рассматривает Банк России — российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.
Подготовка к санкциям
Банк России обсуждает с участниками рынка механизм формирования курса доллара в случае прекращения биржевых торгов, рассказали три участника рынка, знакомые с ходом обсуждений.
Около двух месяцев назад у первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой прошла большая встреча с участниками валютных торгов, на которой обсуждался сценарий введения санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), рассказал Forbes один из участников этой встречи. «Это жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Московской бирже», — говорит другой участник рынка, который также подтверждает, что встреча была. Он поясняет, что у НКЦ не так много собственных средств, а вот клиентских — около $50 млрд, и все они хранятся в иностранных банках. Третий источник, близкий к Московской бирже, говорит о сумме в $30-40 млрд. «Эти средства окажутся заморожены в дополнении к тем $300 млрд резервов ЦБ, которые были заморожены в самом первом санкционном раунде», — добавляет он. В Банке России подтвердили Forbes, что такой сценарий прорабатывается.
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин еще в конце июня на Петербургском международном экономическом форуме посоветовал участникам рынка снизить валютные позиции в НКЦ из-за риска санкций против него. Примерно тогда же НКЦ разослал участникам регламент, по которому он будет действовать в случае ограничений на обращение валют. В нем говорилось, что НКЦ в этом случае заменит валюту исполнения обязательств по сделкам на всех рынках Мосбиржи, за исключением срочного, прекратит зачисление и списание валюты, которой касаются ограничения, а также прекратит ее учет в качестве обеспечения.
При этом курс валюты будет определяться как сумма центрального курса и центрального значения индикативного курса , рассчитанного для даты исполнения обязательств.
Центральный курс и центральное значение индикативного курса — параметры, которые устанавливает НКЦ для валютных торгов на следующий день по результатам торгов в предыдущий день. Центральный курс используется для установления границ ценового коридора (интервала биржевых валютных курсов, ограничивающий цены подаваемых заявок на сделки с иностранной валютой), а также границ диапазона оценки рыночных рисков (это диапазон курсов валют, за пределы которого курс с заданным уровнем вероятности не выйдет). Центральное значение индикативного курса — это своп-разница, которую определяет клиринговый центр.
Русский Bloomberg
Регламент, как поясняли тогда РБК на Мосбирже, был утвержден еще в 2014 году. Теперь, если торгов не будет, этот механизм расчета будет актуален только на дату их закрытия. Как дальше определять курс, который все равно будет нужен для нужд экспортеров и импортеров, в документе не описано. Поэтому ЦБ работает над этой проблемой.
«Биржевого курса доллара больше не будет, а экспорт и импорт останутся, поэтому нужно понимать, по какому курсу менять рубли. ЦБ же не хочет брать на себя функцию определения курса», — говорит один из собеседников, хорошо знакомый с планами регулятора. На этот случай, по его словам, решено создать российский аналог Bloomberg — внебиржевую платформу, на которую крупнейшие банки будут предоставлять свои котировки. Курс будет определяться на основании котировок 10 крупнейших банков, однако сам алгоритм определения курса пока еще только разрабатывается, говорит собеседник издания. «Для широкой публики это будет курс ЦБ, для крупных участников механизм будет прозрачным», — добавляет он.
Некоторые банки уже получили схему-механизм расчетов, говорит собеседник Forbes в одном из брокеров. Найти этот документ Forbes не удалось.
Какой станет биржа
В случае блокирующих санкций США против НКЦ валютная секция Мосбиржи станет местом хождения валют стран, которые санкции не ввели, говорит руководитель одного из крупных брокеров. «Расчеты будут только в рублях, все истории с расчетами в долларах придется прекратить», — говорит он. По мнению собеседника Forbes, наиболее ликвидным активом в валютной секции тогда станет юань.
В случае масштабных санкций к НКЦ и Мосбирже биржевые торги иностранной валютой недружественных стран (долларом, фунтом, евро) будут парализованы, а ценообразование на валютном рынке сместится на внебиржевой рынок, рассуждает инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. Для самой торговой площадки, по его мнению, катастрофических последствий не будет — ее рублевый бизнес гораздо масштабнее валютного. Доля торгов валютами недружественных стран составляет 10-15% комиссионных доходов биржи, в то время как основные поступления — от рублевого бизнеса, доходов на денежном рынке и от депозитарных операций, заключает Суверов.
Брокеры уже готовятся
Как раз на этой неделе брокеры начали вводить комиссии за хранение валюты на брокерских счетах, а участники рынка говорят, что это происходит с подачи ЦБ. Последний обзванивает брокеров и требует забрать валюту с биржи — продать ее либо перевести на банковский счет, рассказал Forbes собеседник в одном из брокеров. То же самое несколько участников рынка рассказали «Ведомостям».
В частности, 28 июля о введении комиссии объявил «БКС Брокер»: с 18 августа он будет взимать 0,3-0,7% в месяц с сумм от 1000 до 5000 у.е. (евро, долларов или фунтов). «Газпромбанк инвестиции» будет взимать комиссию 0,017% в день от суммы фактического остатка за обслуживание валютных счетов в евро и долларах, если на них находится 1000–20 000 денежных единиц в зависимости от тарифа. «Атон» с 26 июля берет 5% годовых за хранение на брокерском счете долларов и евро с суммы вложений свыше $1000, с 29 июля — швейцарских франков и фунтов стерлингов. Все комиссии брокеры будут начислять ежедневно.