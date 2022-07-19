Оперный певец из Осетии получил 10 лет строгого режима за антиковидный митинг
Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 40-летнего оперного певца Вадима Чельдиева - обвиняемого по делу о митинге против «режима самоизоляции»
Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 40-летнего оперного певца Вадима Чельдиева - обвиняемого по делу о митинге против «режима самоизоляции», прошедшем во Владикавказе в 2020 году.
Чельдиев был признан виновным в призывах к экстремистской деятельности, организации массовых беспорядков и применении насилия к полицейскому, сообщает правозащитник Павел Чиков.
Еще два фигуранта дела - Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов - получили по восемь и восемь с половиной лет колонии соответственно. Как отмечает Чиков, фигуранты дела были признаны фактическими организаторами протестов.
По версии следствия, весной 2020 года Чельдиев, проживая в Петербурге, опубликовал в своем телеграм-канале анонс схода против коронавирусных ограничений во Владикавказе, запланированного на 20 апреля.
Еще до акции Чельдиева задержали по обвинению в распространении «фейков» о коронавирусе (это дело прекращено за истечением срока давности) и этапировали во Владикавказ. По дороге из Петербурга Чельдиев, по версии силовиков, оказывал сопротивление полицейским.
В акции протеста, прошедшей во Владикавказе 20 апреля 2020 года, приняли участие более 2 тысяч человек. Они собрались в центре города, дошли до здания правительства Северной Осетии и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова.
В ходе акции произошли стычки между протестующими и ОМОНом, были задержаны более 100 человек. Летом 2021 года пятерых участников митинга во Владикавказе приговорили к тюремным срокам от 5 до 5,5 лет.
Чельдиев - финалист конкурса имени Муслима Магомаева, выпускник Академии молодых певцов Мариинского театра. Певец 18 лет жил в Петербурге, а в 2016 году вернулся в Осетию и занялся благотворительностью. Через три года Чельдиев снова уехал Петербург. В 2019 году он отказался от звания заслуженного артиста Северной Осетии в знак протеста против пенсионной реформы.
Чельдиев также является сторонником идей «граждан СССР». Своим удостоверением личности он считает свидетельство о рождении от 1981 года, а свой российский паспорт называет «аусвайсом». Певец утверждал, что не признает российские законы, и призывал людей не оплачивать услуги ЖКХ и кредиты.
Чельдиев обрел популярность в соцсетях с началом пандемии коронавируса. Он заявлял, что не верит в существование Covid-19, а причиной распространения информации о вирусе называл «крах экономики и нежелание платить людям».
В интервью Би-би-си Чельдиев говорил, что его возмущают непоследовательные решения властей об открытии или закрытии предприятий: «Запустили общественный транспорт. Вот в такси больше двух человек ездить не рекомендуют, а в маршрутке 12 человек можно. На кладбище, на похороны ходить нельзя, а в салоны красоты можно».
С момента задержания в апреле 2020 года певец находился в СИЗО. Его также внесли в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.