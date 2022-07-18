Магазины сети H&M временно откроют для распродажи оставшегося товара перед окончательных уходом из России
Шведский ретейлер H&M принял решение полностью прекратить деятельность в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании
Шведский ретейлер H&M принял решение полностью прекратить деятельность в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
«После тщательного рассмотрения ситуации мы считаем невозможным в сложившейся ситуации продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и преданность делу. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — заявила гендиректор компании Хелена Хельмерссон.
В рамках сворачивания бизнес-процессов H&M временно возобновит работу физических магазинов в России для того, чтобы распродать оставшиеся товары, говорится в сообщении.
О том, как поступят с сотрудниками H&M, в заявлении не уточняется. По подсчетам компании, уход из России будет стоить группе H&M примерно 189 миллионов долларов.
Компания H&M работает в России с 2009 года, это второй по величине ретейлер одежды после Inditex. Помимо одноименного бренда в H&M Group также входят магазины H&M Home, Monki, COS, Weekday, & Other Stories, Arket, Cheap Monday.
5 июля шведская компания IKEA объявила о начале онлайн-распродажи оставшихся на российских складах товаров. Ранее в компании заявили о решении избавиться от производственных активов в России. IKEA продаст все четыре принадлежащие ей фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.