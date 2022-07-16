Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных
Международный арбитраж также отклонил апелляции футбольных клубов ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи», которые по итогам прошлого сезона получили право на участие в розыгрыше еврокубков
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решение УЕФА и ФИФА об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований, сообщается на сайте суда в пятницу, 15 июля.
CAS оставил в силе решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА,UEFA) и Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА, FIFA) отстранить российские клубы и национальные сборные от участия во всех футбольных международных соревнований под своей эгидой. В частности, сборная России по футболу была исключена из отборочного турнира чемпионата мира в Катаре.
Международный арбитраж также отклонил апелляции футбольных клубов ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи», которые по итогам прошлого сезона получили право на участие в розыгрыше еврокубков 2022/23, но также не были допущены до участия в них.
Исполком УЕФА в мае отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне 2022/23. Мужская сборная по футболу не допущена до участия в Лиге наций, женская команда - в Чемпионате Европы, а российские клубы отстранены от участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Футболисты, наряду с другими спортсменами из России, были отстранены от международных турниров в ответ на российское вторжение в Украину. С такой рекомендаций сразу после начала войны выступил Международный олимпийский комитет (МОК), который призвал спортивные организации отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, но оставил окончательное решение за отдельными руководящими органами.