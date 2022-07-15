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15 июля 2022, 09:50

В сеть утекли персональные данные 25 млн клиентов службы доставки СДЭК

Оператор доставки СДЭК допустил утечку данных своих клиентов. В сеть потенциально попала персональная информация о 25 млн пользователей и 30 тысяч контрагентов сервиса

В сеть утекли персональные данные 25 млн клиентов службы доставки СДЭК
Фото: old.elit-satin.ru

Оператор доставки СДЭК допустил утечку данных своих клиентов. В сеть потенциально попала персональная информация о 25 млн пользователей и 30 тысяч контрагентов сервиса.

По данным Telegram-каналов компании Infosecurity и «Утечки информации», попавшие в интернет данные объединены в три файла. Первый содержит более 160 млн записей с данными клиентов. Это имена и адреса электронной почты получателей, названия компаний-отправителей, идентификаторы отправителей и получателей, коды пункта самовывоза.

Второй файл включает более 30 млн строк с информацией о физических и юридических лицах (имена, адреса и названия компаний), а третий файл содержит более 90 млн строк с телефонами, идентификаторами отправителя/получателя.

В СДЭК заявили, что по данному факту в компании проводится внутреннее расследование.

В феврале текущего года в СДЭК произошла утечка, в результате которой в интернет попали файлы с 466 млн строк с ID и телефонами и еще один с 822 млн строк с ID, ФИО и адресами электронной почты.

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