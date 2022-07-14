Меню
Политика
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
14 июля 2022, 16:51

Кремль не будет обсуждать вопрос обмена американской баскетболистки Грайнер

Кремль не будет обсуждать возможность обмена баскетболистки из США Бриттни Грайнер. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Кремль не будет обсуждать вопрос обмена американской баскетболистки Грайнер

Кремль не будет обсуждать возможность обмена баскетболистки из США Бриттни Грайнер. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вопрос обменов мы никогда не обсуждаем», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, хотел бы Кремль обменять Грайнер.

На предположение о том, что обмен может осложниться из-за ухудшившихся после начала специальной военной операции отношений РФ и США, Песков заметил: «То, что отношения ухудшились, - это факт».

В настоящее время спортсменка по решению суда находится под стражей за попытку нелегально ввезти в РФ гашишное масло через аэропорт Шереметьево. 7 июля баскетболистка в суде признала свою вину в контрабанде, но заявила, что не имела умысла на преступление. Сейчас в отношении спортсменки продолжается судебное разбирательство. Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, до его завершения обсуждать вопрос о возможности обмена Грайнер преждевременно.

Сейчас на главной
Застывшие в возбуждении
Социология
Застывшие в возбуждении
В момент, когда уровень одобрения Макрона во Франции был 33%, а Байдена в США — 40%, у Путина в России он достигал 83%. Это изумляет многих наблюдателей, которые начинают задаваться вопросом, что не так с обществом или с социологией в России
Казахстан позовет к себе западные компании, покинувшие Россию
Касым-Жомарт Токаев
Казахстан позовет к себе западные компании, покинувшие Россию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству привлечь в страну зарубежные фирмы, которые покинули российский рынок из-за войны в Украине
В мире
ФРГ и еще более 40 стран поддержали Киев в Международном суде ООН
Страны, подписавшие совместное заявление в поддержку Киева, подчеркивают важность этого судебного процесса и настоятельно призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине
Мундепа Илью Яшина отправили в СИЗО по делу о фейках про российскую армию
Илья Яшин
Мундепа Илью Яшина отправили в СИЗО по делу о фейках про российскую армию
Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина арестовали на два месяца по делу о распространении фейков о российской армии. В СИЗО он будет находиться до 12 сентября
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
ДНР и ЛНР
Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за решения Пхеньяна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик
Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори
Великобритания
Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак получил большинство голосов в первом раунде выборов нового главы Консервативной партии, состоявшемся в среду, 13 июля
По железной дороге - можно
санкции
По железной дороге - можно
Россия, страны Балтии и ЕС уже почти месяц спорят о том, какие товары можно перевозить транзитом из России в Калининградскую область через территорию Литвы. В эту среду Еврокомиссия прояснила ситуацию
Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль
джо байден
Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль
Президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Израиль. В аэропорту его встречали президент Израиля Исаак Херцог, премьер-министр Яир Лапид и его предшественник Нафтали Беннет
Нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до минимума за год
бюджет
Нефтегазовые доходы российского бюджета обвалились до минимума за год
Снижение закупок нефти Индией и Китаем, отключение газа европейским странам и резкое укрепление рубля на Московской бирже ударили по доходам российского правительства
Центральный Банк обнаружил в России бум финансовых пирамид
финансовые пирамиды
Центральный Банк обнаружил в России бум финансовых пирамид
Центробанк за первое полугодие выявил в России больше 2000 финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций. Это втрое больше, чем за первые шесть месяцев 2021 года
Общество
Оренбуржца будут судить из‑за роликов о Великой Отечественной войне и «несуществующем» коронавирусе
СК по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма и распространении «фейков» о коронавирусе против 46-летнего местного жителя
В ресторанах «Вкусно и точка» запретили фотографироваться и заряжать гаджеты
Вкусно - и точка
В ресторанах «Вкусно и точка» запретили фотографироваться и заряжать гаджеты
Посетители ресторана расположенного в Москве на Большой Ордынке», заявили, что в заведении запретили заряжать гаджеты от ресторанных розеток и снимать происходящее на камеру
В Иране не подтвердили продажу России боевых беспилотников
Иран
В Иране не подтвердили продажу России боевых беспилотников
Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что Иран «не будет помогать ни одной из сторон» в ходе войны между Россией и Украиной
AirPods стряхнули с ушей
беспроводные наушники
AirPods стряхнули с ушей
Спрос на беспроводные наушники в России, в отличие от других сегментов электроники, в первом полугодии вырос на 10–15% в штуках, утверждают ритейлеры. Но до 80% продаж в низком ценовом сегменте наушников сейчас занимают копии
Общество
В Москве сформировали «собянинский полк» для участия в спецоперации в Украине
В Москве сформировали подразделение из наемников для участия в спецоперации в Украине. Это подразделение частично финансируется из бюджета Москвы, а вербовщики называют его «собянинским полком»
Кремль анонсировал встречу Путина с Эрдоганом в Тегеране
Владимир Путин
Кремль анонсировал встречу Путина с Эрдоганом в Тегеране
Президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков
Apple выпустит бюджетную гарнитуру смешанной реальности в 2025 году
Apple
Apple выпустит бюджетную гарнитуру смешанной реальности в 2025 году
В течение ближайших трех лет Apple выпустит несколько гарнитур смешанной реальности. Об этом в своем блоге на Medium рассказал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко
Власти Москвы вновь рекомендовали жителям города носить маски в закрытых помещениях
коронавирус
Власти Москвы вновь рекомендовали жителям города носить маски в закрытых помещениях
Как сообщается Департамент здравоохранения Москвы, это связано с ростом заболеваемости коронавируса: за прошлую неделю количество новых случаев COVID-19 в городе выросло на 57%