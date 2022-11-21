«России придется отвечать»
Эксперты-международники рассказали, как Россия будет выплачивать репарации
Несколько дней назад Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия должна будет выплачивать репарации в пользу Украины. За то, чтобы было принято такое решение, проголосовали 94 страны, против — 14, а 73 воздержались.
Издание «Продолжение следует» поообщалось с экспертами в области международного права, по их мнению, эта резолюция — лишь еще один символический шаг, реакция на то, что Россия продолжает вести на территории Украины войну. Как на самом деле будут выплачиваться репарации — неизвестно, поскольку каждый военный конфликт уникален. Многое будет зависеть от позиций страны-агрессора и страны-жертвы и условий заключенных мирных соглашений между странами.
— Есть действующий Международный суд ООН, который может рассмотреть такое дело при согласии сторон, иногда создаются специальные арбитражи. Например, после событий 1979-1980 гг., когда американских дипломатов после революции в Иране взяли в заложники, создали американо-иранский трибунал в Гааге. Он действует до сих пор и все еще рассматривает дела, — пояснил кандидат юридических наук и эксперт по международному праву Глеб Богуш.
Он также добавил, что у российских судов все еще остается право судить за такие преступления, как развязывание войны, пропаганду войны, призывы к развязыванию войны, отрицание результатов Нюрнбергского трибунала, поскольку есть граждане РФ, которые открыто заявляют, что якобы Польша развязала Вторую мировую войну.
По словам российско-голландского эксперта по международному уголовному праву из Университета Амстердама Сергея Васильева, резолюция Генассамблеи носит рекомендательный характер, то есть принудить Россию к выплатам по решению стран Генассамблеи нельзя. Однако, например, после вторжения Ирака в Кувейт в 1991 году Совет безопасности ООН учредил комиссию для выплаты компенсации стране-жертве. Там выплаты носили принудительный характер.
— Сейчас возникает вопрос: будет ли Россия сотрудничать с ООН, следовать решениям Генассамблеи и механизму выплат, который они утвердят? В нынешних реалиях этого ожидать не приходится. ООН нужно думать, как обеспечить эффективность этого механизма. Должен создаваться регистр нарушений, на основании которых будут выплачиваться деньги. Нужно также понимать, что возмещение может быть только на основании приговора международного суда по иску от Украины к России, — говорит Сергей Васильев.
Он подчеркивает: этот шаг ООН — еще одна из контрмер наряду с санкциями и арестом имущества государства и российских олигархов за рубежом и, к сожалению, еще один рычаг давления, на который страна не обратит внимания.
— Установление ущерба может происходить и в процессе, но суммы не будут окончательными. Это в интересах России — поскорее закончить конфликт, — отмечает Сергей Васильев. — Каждый день войны стоит огромных денег, и каждый день орудия бьют по гражданским инфраструктурам, электростанциям, водоснабжению. Сейчас ничего не мешает всему мировому сообществу принимать реальные практические меры, чтобы обеспечить выплаты в будущем, однако как это будет происходить — вопрос открытый.
Глеб Богуш также рассказывает, что мировое сообщество ведет работу над механизмом возмещения ущерба Украине, однако сложно оценить разрушения объектов гражданской инфраструктуры, экологии и тем более жизни людей. Еще один показательный пример из истории — выплата репараций Конго из-за вооруженного конфликта, который развязала Уганда. Суд ООН постановил, что Уганда должна передать 325 млн долларов, хотя требования Конго были на 11 млрд. Как признался Глеб Богуш, присужденная сумма — не очень большая.
— От разрешения этого вопроса будет зависеть будущее не только Украины, но и государства-агрессора. Я бы не стал предсказывать как будут развиваться события. России придётся отвечать, если она хочет оставаться в международном сообществе и развиваться, — рассуждает Глеб Богуш. — Главная проблема — сложно сказать, когда это будет. Людям хочется обнадеживающих новостей, быстрых решений, что завтра что-то произойдет и все изменится. Но это работа на долгие годы.
Он также, как и Сергей Васильев, убежден: при нынешнем политическом строе и курсе сложно представить, что Россия хоть сколько-нибудь сдвинется с места и будет вести диалог с Украиной о возмещении вреда. Однако рано или поздно государственный строй, как и руководитель страны, сменятся.
— Если Россия по итогам войны примет конструктивную позицию, то по параметрам компенсаций также будет вестись конструктивный диалог. Да, это могут быть если не компромиссные решения, то те, которые позволят выйти из кризиса. Если позиция будут другой, кризис будет усугубляться, ситуация зайдет в тупик. Эта серьезная проблема — ответственность граждан за действия государства уже легла на будущие поколения, — говорит Глеб Богуш.