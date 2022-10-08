Аббас Галлямов: Нужно признавать поражение, подписывать мир и приступать к восстановлению страны
Похоже, уже есть все основания утверждать, что Россия проиграла войну. Дальнейшие боевые действия будут лишь ухудшать её стратегическое положение - сжирать ресурсы, ухудшать экономику, озлоблять население. Нужно признавать поражение, подписывать мир и приступать к восстановлению страны. Путин на всё это неспособен. Значит, это должен быть кто-то другой. Именно в замене Путина и заключается интерес системы. Потому что неподписанный мир и затянувшаяся бойня приведут, в конце концов, к революции, которая эту систему уничтожит.
В принципе, понимание того, что их интересы полностью с интересами Путина разошлись, у российских элит уже сформировалось. Не имея возможности победить, президент просто затягивает войну, интересам же основной части элит отвечает её скорейшее окончание. Тем не менее, пока истеблишмент практически ничего не предпринимают. В стране сложилась ситуация, когда все ждут друг от друга первого шага. Правящий класс замер в ожидании коллапса - который, правда, непонятно как будет выглядеть, - то ли народ восстанет и пойдёт жечь барские усадьбы, то ли военные повернут штыки против Кремля, то ли ядерная война случится; то ли национальные республики начнут отделяться; то ли всё это вместе взятое. Народ пока тоже - сам действовать не хочет, вместо этого вовсю пишет в соцсетях: «Ну неужели никого с ним рядом не найдётся, кто его, наконец, пристукнет».
Возможно, именно подрыв Крымского моста станет толчком к действию. Если Путин не найдёт, чем Украине ответить, то это может стать поводом для начала тяжелого разговора: «Ну что, отец родной, не знаешь, что делать? Вот и мы не знаем. Но ведь что-то делать надо. Пока мы тут сидим и вздыхаем, они-то действуют…»
Что сейчас может сделать Путин? Обстрелять центр Киева? Это ничего не изменит. Россия каждую ночь украинские города обстреливает, в этом нет новости. Ядерное оружие использовать? Это будет явно неадекватный ответ. Почему именно из-за моста, а не, например, из-за обстрелов Белгородской области? Чем мост дороже? Там люди гибнут, а здесь ни один человек, как сообщают, не пострадал. Выдать взрыв моста за экзистенциальную угрозу не получится. Зеленский в своём вчерашнем интервью Би-Би-Си совершенно недвусмысленно сформулировал: дальше своих границ мы не пойдём, что там с Путиным будет - не наше дело, пусть с ним россияне сами разбираются. Российский президент сейчас, конечно, ещё одну лекцию об истории колониализма прочитать может, но она точно никого не впечатлит. Его и в прошлый-то раз с трудно скрываемым раздражением слушали…
В общем, как там у Высоцкого? «Нет, ребята, всё не так. Всё не так, ребята».