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США пообещали годами поставлять оружие Украине
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21 сентября 2022, 13:53
Денис Греков: Недоброе утро могилизации
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Денис Греков: Недоброе утро могилизации

О жизни после речи Владимира Путина

Денис Греков: Недоброе утро могилизации

Утро сегодня недоброе. Слушая речь Путина, я поймал себя на мысли о его безумии, но против этого говорил явный характер манипуляции в его речи. Он вполне осознанно искажал причинно-следственные связи. Например, в объявлении, дескать, против России используется западное оружие, и что это агрессия против «нас», Путин ни слова не сказал о том, что лично он начал эту войну.

Также прозвучали слова о войне с «коллективным Западом» и НАТО, что позволяет трактовать его речь как расширенное объявление войны. Это значит, что для развитых стран пришло время ответа на угрозу. Особенно учитывая явные угрозы первым применить ядерное оружие.

Вот именно это и рождает ощущение безумия. Глядя в эти глазки, ты не видишь там ничего человеческого. Только тихий расчет социопата — любой ценой остаться у власти и сдохнуть последним.

У российской армии уже нет нормального оружия, нет современной техники: что ты будешь делать, когда мобилизуешь сотни тысяч человек? Отправишь их туда — чтобы что? Чтобы закидать мясом позиции украинской армии? Чтобы не попасть в Гаагу?

Он хочет прогнуть под себя реальность, заставить весь мир плясать под его дудку, сломать волю других народов и их политиков. Но опять, чтобы что? Он уже сломал свою страну. Сломал ее жизнь, изнасиловал и заставил плясать. Уничтожил будущее миллионов людей, науку, культуру, само место российского народа в цивилизованном мире…

Так бывает. Когда речь идет о выживании, люди часто забывают о достоинстве и смысле своей жизни. И это фатальная ошибка. Есть ситуации, в которых выживание не имеет значения, поскольку будет утрачен сам смысл жизни. У этого человека такого смысла никогда и не было. Но он, к сожалению, оказался очень живуч. Теперь он делает все, чтобы никакого смысла жизни не осталось у всех остальных.

Это главное, что я понял из его обращения. Оно исходит из места, которое казалось невозможным. Из небытия. Приобрело смысл старое слово «нежить». На меня с экрана смотрит нежить и говорит от имени моей страны. Оно объявляет пляску смерти и уничтожения. Дает понять, что готово разорвать весь мир своими гнилыми атомными зубами. Но ему не место среди живых. Адское исчадие должно отправиться туда, где ему место. Теперь задача всего живого на этой планете — дожить до рассвета.

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