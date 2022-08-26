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26 августа 2022, 03:01
Константин Сонин: Глупость и трусость
Сонин Константин

Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ

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Константин Сонин: Глупость и трусость

Константин Сонин: Глупость и трусость

Когда я писал на днях о потерях российского образования и науки, я назвал, мимоходом, Германа Грефа, бывшего министра экономики во времена путинских реформ, а потом гендиректора Сбербанка, глупым и трусливым. И несколько человек, в том числе и те, кто с ним регулярно общался, спросили – почему?

Почему – потому что это ясный пример человек, жизнь которого спущена Путиным в унитаз – началом войны с Украиной - и который то ли боится это понять, что глупо, то ли боится что-то сделать.

Да, я знаю, что выступление Грефа на питерском форуме было практически диссидентским – он показал слайд, на котором был прогноз: российская экономика, производство и потребление, восстановится до уровня 2021 года только через десять лет, в 2030 году. Пошёл на пролом, как сказал бы Солженицын... Шутка - конечно, это было трусливо. И глупо, потому что никто из путинского окружения этого не слышит. И, конечно, почему такой прогноз, Греф сказать тоже побоялся.

Мне тут же скажут – как же можно говорить, что жизнь человека спущена в унитаз, если речь идёт об очень богатом, роскошно живущем человеке. Конечно, даже если Грефа прямо сейчас уволят, ему не потратить то, что он заработал за отстаток жизни, и детям ещё очень много останется. Но я не пишу про человека Грефа, только про его общественную жизнь – министра, гендиректора государственной компании, мецената.

Что от него осталось как от министра? Ничего не осталось. Проведенные им реформы, без шуток, были важными и тоже стали кирпичиком (наряду с гайдаровскими и реформами других ельцинских правительств) экономического возрожения России в 2000-2008. Но это возрождение закончилось четырнадцать лет назад, и «рост» в 2008-2030, по прогнозу самого Грефа, хуже чем в самые застойные периоды.

От институтов, созданных в ходе реформ, практически ничего не осталось. Административная нагрузка на предприятия возрасла ещё до начала войны, а после начало всё прочно двинулось на командные рельсы. Осталась низкая ставка подоходного налога, но это было либеральным прогрессом в 2000-м, а в 2020-е просто лишним инструментом обогащения чиновников – инструментом поддержания неравенства.

Как глава Сбербанка Греф очистил банк от бандитского и полубандитского наследия своих предшественников, консолидировал под своим контролем огромное количество непрофильных активов, инвестировал в новые технологии и улучшил сервисы для граждан. Но только кредиты последних лет снова напоминают то, что Греф когда-то чистил, а активами банк давно управляет не в интересах граждан или прибыли, а в интересах Путина и Ко (помните отчёт экономистов Сбербанка «Поговорим об Игоре»?). Инвестиции в новые технологии в условиях международной изоляции будут самой благодатной почвой для распилов – это глупо не понимать, и это трусость об этом не говорить.

Сервисы для граждан в Сбере – супер, и приём стал гораздо вежливее. Но граждане не могут, из-за военных ограничений центробанка, снимать или полноценно использовать свои валютные вклады – то есть в целом Греф сдаст Сбербанк в худшем состоянии, чем он принял его почти пятнадцать лет назад. Как банк для граждан Сбербанк стал хуже. Конечно, конечно, это не Греф объявил войну Украине и ввёл валютные ограничения – ну так и не он наполнил бюджет нефтяными доходами, давшими возможность платить высокие зарплаты менеджерам и сотрудникам Сбера. Конечно, есть внешние факторы, но факт остаётся фактом – Греф сдаст компанию, которую возглавлял, в более плохом состоянии, чем принял. Глупо это отрицать.

Что ещё? Он, я слышал, проспонсировал создание хорошей новой школы, но это та же история – дети, которые в 2022 году учатся в московской школе – будут прежде всего травмированы опытом русско-украинской войны, а уже во вторую очередь – научены хорошими учителями в красивых и удобных зданиях. Конечно, эти травмы не сравнить с тем, что испытывают украинские дети, когда их накрывают залпы русских ракет или когда они вынуждены бежать из своих родных городов. Не сравнить – но это поколение русских детей вырастёт чудовищно травмированными – войной, политическими репрессиями, телевизионной пропагандой и стыдом – и никакое качество учебных программ и корпусов это не компенсирует.

Это вовсе не только про Грефа. Я сам – далеко, далеко не такая важная фигура, но результаты работы примерно те же. Уже наученных студентов и школьников, слушателей публичных лекций или научных семинаров, читателей колонок и интервью – их, конечно, не отнять, но всё остальное, что я пытался делать много лет – строить российскую науку, образование, просвещение, публицистику – это всё либо уже разрушено, либо на пути к разрушению. Но я не обманываюсь и не боюсь говорить.

А про Грефа я, конечно, не знаю – в глупости дело или в трусости. Не понимает Греф, что Путин спустил его жизнь, как общественного деятеля и управленца, в унитаз вместе с жизнями всего поколения, или понимает, но не хочет об этом говорить. Не знаю. Да и какая разница.

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