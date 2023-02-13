В Казахстане поменяют три тысячи «идеологически устаревших» названий городов и улиц
В Казахстане намерены сменить названия городов и улиц, заявил вице-премьер Алтай Кульгинов. Он уточнил, что в республике на 2022–2025 годы действует дорожная карта по переименованию «идеологически устаревших» названий
В Казахстане намерены сменить названия городов и улиц, заявил вице-премьер Алтай Кульгинов. Он уточнил, что в республике на 2022–2025 годы действует дорожная карта по переименованию «идеологически устаревших» названий.
«В рамках дорожной карты изменены названия 68 населенных пунктов и 572 составных частей», — сообщил господин Кульгинов в ответ на депутатский запрос.
По его словам, для «формирования общего исторического сознания» специальная комиссия по ономастике сформировала список «исторических личностей», чьи имена используют при смене названий. Примеры вице-премьер не привел.
В марте 2019 года столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В сентябре 2022 года депутатская группа «Новый Казахстан» предложила вернуть городу прежнее название, парламент страны это одобрил.