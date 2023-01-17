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Казахстан
17.01.2023 14:56

Казахстан резко ужесточил условия пребывания для россиян

По новому постановлению граждане стран ЕАЭС, в том числе россияне, могут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение полугода. Документ вступает в силу через 10 дней после опубликования

Казахстан резко ужесточил условия пребывания для россиян

Казахстан, самая популярная страна у беглецов от мобилизации, резко ужесточает условия пребывания для россиян.

31 декабря правительство Казахстана приняло постановление, отменяющее так называемый «визаран» — возможность продлить легальное безвизовое пребывание в стране, выехав на несколько дней за границу, а потом вернувшись обратно. До этого россияне могли въехать в Казахстан по национальному российскому паспорту или загранпаспорту и оставаться в стране 30 дней, не оформляя никаких документов, потом еще 60 дней с регистрацией по месту жительства, затем выехать из страны, заехать вновь и опять остаться на три месяца.

Ограничений на общий срок пребывания в стране в течение какого-то периода (года или полугода) не было. Тем, кому необходимо было безвыездно жить в стране дольше — могли получить вид на жительство, опять же по национальному или заграничному паспорту.

По новому постановлению граждане стран ЕАЭС, в том числе россияне, могут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение полугода. Документ вступает в силу через 10 дней после опубликования (оно случилось 16 января).

Для тех, кто хочет жить в Казахстане дольше, есть два пути: получить визу (обычно на год, потом ее продлевают), либо вид на жительство (ВНЖ). Но и здесь казахские власти приготовили российским эмигрантам неприятный сюрприз. Это приказ министра внутренних дел Казахстана от 6 января. Он разрешает выдавать ВНЖ только по загранпаспорту. МВД предлагало также требовать и справку о судимости в бумажном виде с печатью, тогда как пока миграционные службы принимают их электронные версии. Но это в приказ министра не вошло.

Благодаря возможности долго жить по российскому паспорту и огромной сухопутной границе после объявления частичной мобилизации в Казахстан уехали сотни тысяч российских мужчин, указывал проект помощи эмигрантам из России «Ковчег».

По данным МВД Казахстана, за 2022 год в Казахстан въехало 2,9 млн граждан России, из них 146 000 получили местный ИНН, что министерство рассматривает как подтверждение намерения остаться в стране, а 36 000 – еще и временный ВНЖ.

С российским внутренним паспортом можно жить в Киргизии — 30 дней без регистрации и 6 месяцев с регистрацией по месту жительства, а также в Армении — 180 дней. В списке также Белоруссия, где без по внутреннему паспорту можно находиться 90 дней.

Уехавшие россияне могут оформить загранпаспорт в консульствах России. В Казахстане они есть в Алматы, Астане, Уральске и Усть-Каменогорске. Впрочем, записаться на подачу документов для загранпаспорта в этих консульствах можно только через месяц-полтора и еще как минимум столько же придется ждать сам документ.

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