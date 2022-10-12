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Грузия
12.10.2022 12:21

В парламент Грузии внесли законопроект о введении виз для россиян

Инициаторы законопроекта отмечают, что сейчас граждане РФ имеют право на безвизовый въезд в Грузию и пребывание сроком на один год. По их мнению, такой подход слишком либеральный и угрожает национальной безопасности Грузии

В парламент Грузии внесли законопроект о введении виз для россиян

В парламент Грузии внесли законопроект, который предусматривает введение визового режима для граждан России. Закон внесли депутаты оппозиционной партии «Лело», сообщает Издание «Вот так» со ссылкой на портал NewsGeorgia.

Инициаторы законопроекта отмечают, что сейчас граждане Российской Федерации имеют право на безвизовый въезд в Грузию и пребывание сроком на один год. По их мнению, такой подход слишком либеральный и угрожает национальной безопасности Грузии. При этом поправки предусматривают исключительные случаи для лиц, имеющих «особые связи с Грузией».

Кроме того, лица, не имевшие гражданства Грузии, по-прежнему будут иметь возможность въезда в случае, если они являются членами семьи гражданина Грузии (супруг, несовершеннолетний ребенок, находящийся под опекой или попечительством и/или несовершеннолетний на иждивении, получатель алиментов или инвалид) или родственниками гражданина Грузии (супруг, ребенок, родитель, сестра, брат, дедушка, бабушка, внук).

Согласно документу, гражданин РФ перед въездом в Грузию также должен письменно подтвердить, что он признает территориальную целостность Грузии и что Абхазия и Цхинвальский регион являются территорией Грузии, оккупированной Российской Федерацией.

«Это положение станет важным фильтром для предотвращения въезда в Грузию лиц, для которых проблематично признать свою страну государством-агрессором, осуществляющим военную оккупацию, и проявить уважение к территориальной целостности Грузии», — считают авторы законопроекта.

Депутаты предлагают признать символы военной агрессии РФ против Украины — литеры Z и V — незаконными, и отказывать во въезде россиянам, которые размещают их на своем транспорте.

Издание отмечает, что с большой вероятностью законопроект не пройдет — в правящей партии неоднократно заявляли, что не видят ничего тревожного в притоке в Грузию граждан России.

Безвизовый режим для граждан России в Грузии действует в одностороннем режиме. Между странами отсутствуют дипотношения, для граждан Грузии в России нужна виза с 2000 года, которая выдается только при наличии веских оснований и официальных приглашений.

После объявления в России мобилизации для участия в военных действиях в Украине, в период с 21 по 26 сентября в Грузию въехало 53 136 граждан РФ, а выехало 34 990. Самая большая и заметная пробка появилась на российско-грузинской границе на Верхнем Ларсе. Чтобы попасть в Грузию, россияне платили взятки полиции и стояли в очереди до КПП по несколько дней, многие переходили границу пешком или на велосипедах.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал привлекать к уголовной ответственности возвращающихся из Грузии граждан России. Как он утверждает, при пересечении границы россиян требуют подписать документ, требующий признать, что Россия оккупировала грузинские территории (Абхазию и Южную Осетию). Свидетельств, что этот документ используют на границе, нет. В телеграм-канале «Пограничный контроль» также нет упоминания подобных документов.

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