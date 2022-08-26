Грузия собирается снизить до 40 процентов долю России в экспорте вина
Ранее российские поставщики прогнозировали резкий рост цен на вина из Нового Света. По их оценкам, в 2023 году стоимость такой продукции может увеличиться на 30 процентов из-за проблем с логистикой
Грузия планирует сократить экспорт вина в Россию и уменьшить долю страны в общем объеме до 40 процентов в течение пяти лет, пишет Business Media Georgia со ссылкой на председателя Национального агентства вина Леван Мехузла
По данным издания, за полгода экспорт вина из Грузии в Россию снизился с 80 до 58 процентов. Всего за шесть месяцев было экспортировано вина на сумму 98 миллионов долларов.
Мехузл отметил, что в 2021 году поставки грузинского вина в США увеличились на 16 процентов. «В этом году у нас очень хорошая маркетинговая кампания, направленная на США, и я думаю, что увеличение экспорта на их рынок станет более заметным», — заявил он. Мехузл также рассказал, что грузинские власти намерены я продавать в США по пять миллионов бутылок вина в год к 2025-му.
Ранее российские поставщики прогнозировали резкий рост цен на вина из Нового Света. По их оценкам, в 2023 году стоимость такой продукции может увеличиться на 30 процентов из-за проблем с логистикой.