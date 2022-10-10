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Европа
10.10.2022 15:30

Эстония может признать Россию страной-террористом

Эстония готовится официально признать Россию государством-террористом, сообщил председатель комитета эстонского парламента по иностранным делам Марко Михельсон

Эстония может признать Россию страной-террористом

Эстония готовится официально признать Россию государством-террористом, сообщил председатель комитета эстонского парламента по иностранным делам Марко Михельсон. По его словам, парламент завтра, 11 октября, представит соответствующую резолюцию.

Политик осудил сегодняшние ракетные обстрелы территории Украины. «Сегодняшнее утро подтверждает (еще раз), что Россия является террористическим государством. Мир/ООН должны действовать соответственно»,— написал господин Михельсон в Twitter.

Сегодня, 10 октября, утром российские военные нанесли удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По данным местных властей, погибли минимум пять мирных жителей, пострадали свыше 30. Владимир Путин заявил, что это было сделано в ответ на взрыв на Крымском мосту 8 октября.

Власти Украины с начала российской военной операции призывают США включить Россию в перечень государств—спонсоров терроризма. Сейм Латвии в августе объявил Россию страной—спонсором терроризма.

Госдепартамент говорил, что хочет добиться стратегического поражения России на Украине, а не вешать на нее «негативный ярлык». Ведомство считает, что есть «более точечные подходы» для того, чтобы «привлечь российское правительство к ответственности».

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