Мэр Венеции объявил охоту на серферов катающихся по главному каналу города
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что он охотится на «двух дерзких идиотов», снятых в процессе передвижения вдоль Гранд-канала на моторизованных досках для серфинга
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что он охотится на «двух дерзких идиотов», снятых в процессе передвижения вдоль Гранд-канала на моторизованных досках для серфинга. Об этом сообщает The Guardian.
В четверг утром двое молодых людей были замечены, уклоняющимися от гондол и водных автобусов, двигающихся по главному каналу Венеции. Сцену зафиксировали несколько изумленных зрителей.
Одно из видео, которое широко распространялось в сети, опубликовал Луиджи Бруньяро, мэр Венеции в Twitter.
«Вот два дерзких идиота, которые высмеивают этот город», — написал Бруньяро. «Я прошу всех помочь нам выявить и наказать их, даже если наше оружие действительно тупое – мэрам срочно нужны дополнительные полномочия с точки зрения общественной безопасности» - заявил он.
Бруньяро сказал, что «предложит ужин» каждому, кто сможет помочь найти нарушителей.
Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli anche se le nostre armi sono davvero spuntate… servono urgentemente più poteri ai Sindaci in tema di sicurezza pubblica!
A chi li individua offro una cena! pic.twitter.com/DV2ONO3hUs
— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) August 17, 2022
Видео вызвало широкое возмущение в соцсетях, хотя некоторым такой способ передвижения показался «достаточно крутым».
Власти Венеции годами пытаются бороться с плохим поведением, с помощью так называемых «ангелов приличия», патрулирующих улицы летом, и штрафуют людей, которые ныряют или купаются в каналах, ходят с обнаженным торсом, кормят голубей и т.д.
На прошлой неделе Бруньяро требовал «10 дней заключения» для 33-летнего шотландского туриста, пойманного во время купания в канале.
В 2020 году французского туриста оштрафовали на 150 евро за гребле Гранд-каналом на доске, а двум немкам пришлось заплатить по 250 евро за загар в бикини у церкви Сан-Стаэ.