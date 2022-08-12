Авиакомпания Ryanair объявила о подорожании билетов из-за роста цен на топливо
Ирландского лоукостер Ryanair вынужден поднять цены на авиаперелеты в связи с ростом стоимости топлива. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на директора авиакомпании Майкла ОʼЛири
Ирландского лоукостер Ryanair вынужден поднять цены на авиаперелеты в связи с ростом стоимости топлива. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на директора авиакомпании Майкла ОʼЛири.
«Нет сомнений, что в нижней части рынка наши действительно дешевые рекламные тарифы — тарифы в один евро, тарифы в 0,99 евро, даже тарифы в 9,99 евро — вы не увидите их в течение следующих нескольких лет, — рассказал ОʼЛири. — Эра билетов по 10 евро закончилась».
Рост стоимости на топливо не только способствует повышению цен на перелеты, но и увеличивает счета на электроэнергию, отметил бизнесмен. Однако это, по его мнению, не поспособствует снижению количества авиаперелетов, люди лишь будут искать более дешевые опции.
Ранее стало известно, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновит полеты из Абу-Даби в Москву. Первого апреля этого года лоукостер временно отменил все рейсы в Россию и из нее до 30 октября из-за войны России в Украине.