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Европа
10 августа 2022, 19:59

Цена за газ в Нидерландах стала самой высокой в Европе

В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена за газ, следует из данных Energievergelijk.nl. В июле цена за один кубометр газа составила в среднем €2,76 — на 22% больше, чем в прошлом месяце

Цена за газ в Нидерландах стала самой высокой в Европе

В Нидерландах установилась самая высокая в Европе цена за газ, следует из данных Energievergelijk.nl. В июле цена за один кубометр газа составила в среднем €2,76 — на 22% больше, чем в прошлом месяце. Это в два раза больше, чем средняя цена за газ в Европе. В прошлом месяце максимальная цена за газ составляла €2,31 за один кубометр и установилась в Швеции.

В заявлении отмечается, что рост цен на энергоресурс связан с неопределенностью поставок газа. Экономика Нидерландов, говорится в сообщении, «чувствительна» к уменьшению подачи газа. Решение России прекратить поставки сильно повлияло на обстановку в стране.

В конце июля сообщалось о росте спроса на дрова для камина и печей в Нидерландах, который был вызван повышением цен на газ.

31 мая «Газпром» приостановил поставки газа в Нидерланды из-за отказа энергетической компании Gasterraо осуществлять оплату в рублях. Позже СМИ сообщали, что Нидерланды получают российский газ косвенно, через нидерландские и немецкие компании. 7 июля министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен заявил, что страна полностью отказалась от российского газа. По его словам, в целях экономии потребление газа было сокращено на 33%.

Нидерландское правительство сообщало, что планируется разработка нового месторождения газа в Северном море совместно с Германией, а в случае нехватки энергоресурса, власти рассмотрят возможность увеличить объемы добычи из Гронингенского месторождения страны. Ранее добыча газа из этого источника стала причиной землетрясений.

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