Эстония запретила теннисистам из России участвовать в турнирах на территории страны
Международная федерация тенниса (ITF) направила российским и белорусским теннисистам оповещение о решении властей Эстонии запретить игрокам из этих стран участвовать в соревнованиях на своей территории
Международная федерация тенниса (ITF) направила российским и белорусским теннисистам оповещение о решении властей Эстонии запретить игрокам из этих стран участвовать в соревнованиях на своей территории. Ранее в Министерстве культуры Эстонии заявляли, что Россия и Белоруссия используют спорт «в целях решения стратегических задач».
Власти Эстонии запретили теннисистам из России и Белоруссии участвовать в профессиональных турнирах на территории страны. Игроки получили соответствующее оповещение от Международной федерации тенниса (ITF). Российская спортсменка Элина Захарова опубликовала скриншот электронного письма на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Из-за решения эстонского правительства в ближайшее время российские теннисистки не будут участвовать в турнире W25 в Пярну, который начнется 8 августа.
Ранее, 5 июля, Лийна Керсна, исполняющая обязанности министра культуры Эстонии, подписала совместно с министрами спорта и спортивными чиновниками 34 государств заявление с призывом к международным федерациям запретить участие спортсменов из России и Белоруссии в международных спортивных организациях и соревнованиях.
«Спорт в наше время никак не отделен от политики, Россия и Белоруссия используют его в целях решения стратегических задач. Наш запрет должен послать этим странам четкий сигнал», — заявляла тогда Лийна Керсна.
Ранее организаторы Уимблдонского турнира, чемпионата серии Большого шлема, запретили российским теннисистам участвовать в турнире в 2022 году на фоне ситуации на Украине. Согласно официальному пресс-релизу, таким образом Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета хотел внести свой вклад «в усилия по ограничению глобального влияния России». Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) осудили решение представителей Уимблдона.