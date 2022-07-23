Создатель «Масяни» рассказал, что YouTube удалил эпизод мультфильма о войне в Украине
Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев рассказал, что YouTube удалил эпизод «Санкт-Мариубург», в котором говорилось о войне в Украин
Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев рассказал, что YouTube удалил эпизод «Санкт-Мариубург», в котором говорилось о войне в Украине. Об этом мультипликатор написал в фейсбуке. Как уточнил Куваев, поводом для удаления ролика стала жалоба человека с ником Соболев на копирование изображения Исаакиевского собора с его личной фотографии.
«Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исакия, любой его фотографировавший может так пожаловатся. То есть претензия крайне сомнительная. Хотя фотки из Интернета конечно использовались, а как иначае нарисовать? По памяти? Нарушений в этом нет», — написал создатель «Масяни».
В серии «Санкт-Мариубург» главной героине снится, что Китай напал на Россию, поэтому ей приходится в бомбоубежищах и искать способы прокормить себя и семью. Проснувшись Масяня говорит о чувстве эмпатии, называет войну «страшным позором России».
Ранее от Куваева требовал удалить этот эпизод Роскомнадзор. По версии ведомства, мультик «содержит недостоверную общественно значимую информацию < … > о многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины и разрушении городов в связи с действиями ВС РФ». После этого регулятор заблокировал сайт со всеми сериями «Масяни».