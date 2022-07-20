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Европа
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Европа
20 июля 2022, 11:07

Российскую подлодку, способную нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», заметили у берегов Дании

«Цирконы» могут развивать скорость более 6000 – 10200 км/ч, максимальная дальность составляет до 1500 км. Ракеты могут в том числе переносить ядерный заряд

Российскую подлодку, способную нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», заметили у берегов Дании

Вооруженные силы Дании сообщили об обнаружении в проливе Скагеррак между Данией и Норвегией российской подлодки «Северодвинск». Это первое появление в акватории Балтийского моря атомной подлодки проекта 885 «Ясень», способной нести новые гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». 

Не известно, вооружен ли этими ракетами корабль. Предполагается, что он может направляться в Петербург для участия в Дне военно-морского флота. Подлодку сопровождают еще два военных корабля.

В предыдущие годы атомные подлодки, также совершавшие переход с Кольского полуострова (Мурманская область) в Петербург на День ВМФ, шли вдоль берега скандинавских стран в надводном положении. Это свидетельствовало о том, что они не были в боевой готовности и у них не было ракет. В этом году официальный представитель Объединенного штаба ВС Норвегии майор Элизабет Эйкеланд отказалась комментировать норвежскому изданию The BarentsObserver, идет ли «Северодвинск» в надводном положении или нет. 

Контекст. Противокорабельные ракеты «Циркон» должны встать на вооружение в 2022 году. ВМФ РФ впервые в истории подводного флота запустил «Цирконы» именно с «Северодвинска» в октябре 2021 года. А в ноябре об их скором принятии на боевое дежурство сообщал Владимир Путин: «Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России». 

«Цирконы» могут развивать скорость более 6000 – 10200 км/ч, максимальная дальность составляет до 1500 км. Ракеты могут в том числе переносить ядерный заряд. 

День военно-морского флота в Петербурге проводится в последнее воскресенье июля, на параде обычно присутствует в том числе Владимир Путин.

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