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Европа
Сельхоз продукция
RE: RUSSIA
24.04.2023 16:07

Правые против правых

Запрет на поставки украинской сельхозпродукции в Европу призван предотвратить распад европейской право-левой коалиции в поддержку Украины

Правые против правых

Запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в Европу стал крупнейшим кризисом украинской политики ЕС за 13 месяцев войны. США и ЕС не только поставляют Украине оружие, но и тратят значительные средства на поддержку ее экономики, разрушенной войной и блокадой торговых путей через Черное море. Европа постоянно говорит о перспективе скорейшей интеграции Украины в ЕС, однако первое же столкновение экономических интересов привело к введению протекционистских мер в отношении украинских товаров. Впрочем, инициированный Польшей запрет не столько противоречит прежним декларациям, сколько является попыткой предотвратить еще более глубокий кризис украинской политики Европы. Проукраинское большинство в ЕС сегодня обеспечивает согласие левых и значительной части правых сил в отношении российского вторжения в Украину. Но это согласие может быть разрушено, если среди правых избирателей популярность вновь будут набирать те партии, которые критикуют нынешнюю позицию ЕС и выступают за «прагматический» подход к сценариям разрешения российско-украинского конфликта.

В конце марта премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии обратились к председателю Еврокомиссии с требованием принять меры в отношении сельскохозяйственного импорта из Украины. «Давайте поддержим Украину, но сделаем это с умом и поставим интересы польских фермеров на первое место», — написал в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Политики призывали выработать единую политику ЕС и Всемирной продовольственной программы, выделить больше средств для поддержки пострадавших фермеров, ускорить развитие транспортной инфраструктуры для транзита украинской продукции и контролировать ее объемы и направление поставок. Однако ЕС лишь продлил беспошлинный импорт украинского зерна до июня 2024 года, после чего министр сельского хозяйства Польши ушел в отставку, а десять дней спустя Варшава в одностороннем порядке ввела временный запрет на импорт украинского зерна, молока, яиц и мяса птицы. Затем аналогичные меры приняли Венгрия, Словакия и Болгария.

Политическая проблема состоит в том, что недовольство фермеров и экономические сложности, связанные с безоговорочной поддержкой Украины в ее противостоянии с Россией, используют правые и крайне правые партии для критики правительств в своих странах.

Рост популярности правых партий — широко распространенный тренд в Европе последних 10 лет, а в 2022 году успех правых выглядел особенно впечатляюще. Весной партия Марин Ле Пен получила рекордное количество мест в парламенте по итогам выборов во Франции; осенью итальянские выборы выиграли «Братья Италии», а их лидер Джорджия Мелони стала первой женщиной — премьер-министром Италии и первым крайне правым премьер-министром в послевоенной Европе. В Швеции некогда маргинальная партия «Шведские демократы» стала второй по популярности, набрав на выборах больше 20%. Правые популисты увеличили свою долю голосов на выборах в прошлом году в целом по Европе, подсчитали эксперты Pew Research Center.

При этом, однако, доверие к России и Владимиру Путину, как уже писала ранее Re: Russia, среди сторонников правых европейских партий значительно упало. Согласно опросам Pew Research Center, с 2020 по 2022 год среди последователей Lega и Forza Italia доля благосклонно относящихся к России снизилась на 49 процентных пунктов, во Франции среди сторонников Национального объединения — на 34 п. п., среди сторонников Vox в Испании — на 28 п. п. В Венгрии и Германии доля поддерживающих Россию среди правых сократилась на 15 п. п. Падение доверия произошло среди сторонников 13 из 14 правых европейских партий, включенных в опрос, отмечают эксперты Pew Research Center. Этот эффект в значительной мере и обеспечил (вопреки ожиданиям Кремля) единство Европы в украинском вопросе. Однако его устойчивость не стоит преувеличивать. Несмотря на резкое сокращение доверия к Москве, сторонники правых популистских партий по-прежнему относятся к России и Путину в основном положительно.

Для критики национальных правительств и политики ЕС в отношении Украины и России крайне правые и оппозиционные правые партии используют «риторику прагматизма». В Польше за последние шесть месяцев популярность крайне правой партии Konfederacja выросла в два раза, достигнув 10% впервые с момента своего основания в 2019 году, утверждается в обзоре аналитического центра CEPA. Согласно этим оценкам, она может стать третьей по величине после выборов в сентябре 2023 года. Рост популярности Konfederacja обусловлен, в частности, тем, что она апеллирует к тем, кто недоволен экономическими сложностями, вызванными войной. Партия поддерживает польских фермеров, которые несут убытки из-за дешевой украинской сельхозпродукции и являются в то же время одной из основных групп избирателей правящей партии PiS. В своей предвыборной программе «На стороне Польши» Konfederacja предлагает новый подход к украинской политике. Киев должен гарантировать участие польских компаний в восстановлении страны после окончания войны на льготных условиях в обмен на помощь. Konfederacja критикует PiS за прием украинских беженцев за счет польского бюджета, на которых Варшава в прошлом году потратила около $9 млрд. Она также критикует членство Польши в НАТО, который представители партии называют инструментом «американского империализма», ограничивающим польский суверенитет. А депутат Януш Корвин-Микке, центральная фигура в Konfederacja и сторонник Путина, недавно получил выговор за высказывание, что ответственными за преступления в Буче могут быть украинские граждане. В социальных сетях он намекает на то, что США — один из виновников войны, так как Вашингтон вооружал Украину, что спровоцировало Россию на вторжение. 

Австрийская радикальная правая партия FPÖ тоже продемонстрировала рост популярности в прошлом году, согласно European Center for Populism Studies (ECPS). В опросе, проведенном в декабре 2022 года, готовность голосовать за нее выразили 29% респондентов. До 24 февраля FPÖ поддерживала тесные политические отношения с Россией и президентом Путиным. Ее члены разделяли критику Москвы в адрес Брюсселя во время кризиса с беженцами; FPÖ осудила санкции ЕС против Москвы в 2014 году. После 24 февраля партия дистанцировалась от Кремля, но в социальных сетях ее сторонников украинский конфликт представлен иначе, чем у других австрийских партий. Здесь он выглядит не как агрессивная война, развязанная крупным государством против небольшого соседа, а как борьба между двумя противоборствующими сторонами, каждая из которых преследует собственные интересы и цели. Поэтому FPÖ критикует не Москву, а санкции Брюсселя против России, подчеркивая ущерб, нанесенный ими австрийской экономике. Сторонники партии считают, что истинная цель конфликта — ослабить Россию и сделать Европу более зависимой от Вашингтона.

В Германии крайне правая партия AfD в последний год также демонстрирует рост поддержки избирателей. Партия критикует санкции против России, поставки вооружения Украине, считает, что политика НАТО привела к эскалации конфликта, и выступает за скорейшее прекращение войны путем переговоров с Россией. Члены AfD регулярно проводят демонстрации и шествия за скорейшее окончание конфликта (последнее такое мероприятие прошло на прошлой неделе в Нюрнберге). Осенью 2022 года некоторые депутаты этой партии посетили оккупированные районы Украины, въехав в них со стороны России.

Опасность «фермерского» кризиса заключается в том, что, резко актуализировав проблему экономических последствий безоговорочной поддержки Украины со стороны ЕС, он может стать триггером нового переключения в риторике правых избирателей, о чем предупреждали европейские эксперты в недавней статье, посвященной «хрупкому» феномену право-левого единства в отношении Украины в Европе 2022 года.

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