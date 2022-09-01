ІТ-сектор Беларуси потерял более 10 000 работников с начала года
В ІТ-секторе Беларуси за июль из компаний ушли более 3 000 человек – вдвое больше, чем в прошлом году. За семь месяцев уволившихся специалистов уже больше, чем за весь прошлый год
В ІТ-секторе Беларуси за июль из компаний ушли более 3 000 человек – вдвое больше, чем в прошлом году. За семь месяцев уволившихся специалистов уже больше, чем за весь прошлый год, пишет издание dev.by.
С учетом снизившегося найма чистый отток кадров в ІТ с начала года уже превысил 10 000 человек. «Такими темпами до конца года эта цифра может вырасти в два раза», – пишет издание.
С апреля численность уволенных специалистов в ІТ в Беларуси стабильно держится выше 3000. Пока рекордным в этом году остается июнь: почти 3800. В июле уволилось на 18% меньше.
С начала года уволилось из компаний более 18 000 специалистов – вдвое больше, чем за январь – июль 2021 года. Более того, за весь прошлый год уволенных меньше (около 17 000 человек), чем за семь месяцев этого года. Итак, чистый отток кадров за июль составил 2100 специалистов, за семь месяцев – 10 300.
В марте Беларусь исчезла из раздела «вакансии» на сайте сервисной ІТ-компании Украины EPAM и разработчика игры World of Tanks Wargaming, сообщает dev.by. Наем сотрудников в EPAM прекращен из-за того, что «большая часть клиентов накладывает все больше ограничений на работу из Беларуси».
Если клиентские ограничения изменятся, EPAM приглашает специалистов, заинтересованных работать на компанию, работать на офисы в других странах, а затем ожидать возможности перевестись в белорусское подразделение.
Белорусская компания Wargaming убрала вакансии для всех локаций.
Беларусь входила в топ-5 наиболее популярных локаций EPAM по количеству вакансий, и только в конце 2021 года больше всего вакансий начало публиковаться в Украине. СEO компании Аркадий Добкин заявил в августе и октябре прошлого года, что компания не собирается уходить с белорусского рынка.
Украинская ІТ-компания Terrasoft объявила о полном прекращении работы с клиентами и партнерами в РФ и Беларуси из-за военного вторжения в Украину. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на форум программистов DOU.
Terrasoft уходит с рынков РФ и Белоруссии навсегда, говорится в заявлении компании.
Компания активно помогает волонтерским организациям и перечислила 2 млн грн для нужд ВСУ.
Terrasoft предоставляет свой продукт для координации работы с беженцами, обработки обращений и организации учета ресурсов.